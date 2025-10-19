Güney Kore ordusu, bir Kuzey Koreli askerin yüksek güvenlikli sınırı geçerek ülkeye sığındığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yaptığı açıklamada, olayın Koreler arası askerden arındırılmış bölge (DMZ) yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Askerin sınırı kendi başına geçtiği ve kısa süre içinde Güney Koreli birlikler tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Yetkililer, "Sınır hattında Kuzey Kore ordusunun olağan dışı bir hareketliliği tespit edilmedi" bilgisini paylaştı.

YENİ YÖNETİM DÖNEMİNİN İLK KAÇIŞI

Öte yandan bu olay, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un haziranda göreve gelmesinden bu yana yaşanan ilk askeri firar olarak kayda geçti. Askerin kaçış nedeni ise halen araştırılıyor.

Son aylarda Kuzey Kore'den sivil geçişler de yaşanmıştı. Haziran ayından bu yana iki Kzuey Koreli sivilin tarafsız bölgeyi geçerek Güney'e sığındığı duyurulmuştu.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SINIRI

Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran Demilitarize bölge (DMZ), dünyanın en yoğun mayınlı ve en çok gözetlenen sınır hattı olarak biliniyor.

Yaklaşık 250 kilometre uzunluğundaki bu hat, yüzlerce gözetleme kulesi, sensör ve silahlı birliklerle korunuyor.

Bu nedenle sınırı geçmek neredeyse imkansız olarak görülüyor. Ancak zaman zaman asker veya sivillerin firar girişimleri dikkat çekiyor.