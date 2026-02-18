Dünyanın en gelişmiş ana muharebe tanklarından biri olarak kabul edilen Alman yapımı Leopard 2, Ukrayna savaş meydanındaki performansıyla modern kara savaşlarının doğasını yeniden tartışmaya açtı. Savunma analizlerine göre, tankın yaşadığı kayıplar teknik bir yetersizlikten ziyade, değişen savaş doktrinlerinden kaynaklanıyor.

TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER SAHADA İŞE YARAMADI

1.500 beygir gücü ve 120 mm’lik etkili ateş gücüyle M1 Abrams ile eşdeğer görülen Leopard 2, Ukrayna'da birkaç temel engelle karşılaştı.

Karmaşık dijital sistemleri ve özel parça ihtiyacı, yoğun drone tehdidi altındaki tankın cephe hattında bakım faaliyetlerini neredeyse imkansız hale getirdi.

NATO'nun hava desteği ve piyade koordinasyonuna dayalı "Birleşik Silah" stratejisi için tasarlanan tanklar, Ukrayna'da hava desteği olmaksızın yoğun mayın tarlaları ve kamikaze dronlara karşı savunmasız kaldı.

TEK BAŞINA BELİRLEYECİ DEĞİL

Savunma analisti Steve Balestrieri’ye göre Leopard 2’nin yaşadığı zorluklar, Rus T-90 veya Amerikan Abrams tankları için de geçerli. Ukrayna sahası; ucuz dronların, elektronik harbin ve katmanlı savunma hatlarının, klasik tank manevrasının önüne geçtiğini kanıtladı.

Uzmanlar, ana muharebe tankı konseptinin ölmediğini ancak artık hava üstünlüğü ve insansız sistemlerle tam entegre çalışmadığı sürece stratejik etkisinin sınırlı kalacağını vurguluyor.