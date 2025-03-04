Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılarla ilişkilendirilirken, Çin'de 19 yaşındaki bir gence bu teşhisin konulması, tıp dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Genç hastanın ne genetik bir mutasyonu ne de travma öyküsü bulunmamasına rağmen bilişsel sağlığı hızla kötüleşti ve hafıza kaybı nedeniyle liseyi bile bitiremedi.

BİLİNEN EN GENÇ ALZHEİMER HASTASI İLAN EDİLDİ

Çin'de bulunan bir hafıza kliniği 2023 yılında 19 yaşındaki hastaya Alzheimer teşhisi koyarak onu dünyanın bilinen en genç Alzheimer hastası ilan etti. Semptomlar ilk olarak 17 yaşında ortaya çıktı. Genç, derslerine odaklanmakta zorlanmaya başladı, günlük olayları hatırlamıyor ve eşyalarını sık sık kaybediyordu. Zamanla durum daha da kötüleşti ve hipokampus bölgesinde küçülme tespit edildi.

Pekin'deki Capital Tıp Üniversitesi araştırmacıları, vakanın genetik bir mutasyon ya da travmatik bir geçmiş olmadan ortaya çıkmasını şaşırtıcı bulduklarını belirtti. Uzmanlar, vakayı Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde ayrıntılı olarak ele aldı.

ALZHEİMER GENÇLERDE GÖRÜLÜR MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Alzheimer demans vakalarının yüzde 60-70'inden sorumludur ve genellikle ileri yaşta ortaya çıkar. 30 yaş altındaki hastalarda Alzheimer görülmesi genellikle genetik mutasyonlarla bağlantılıdır ancak bu vakada araştırmacılar, hastalığı açıklayabilecek herhangi bir patolojik gen mutasyonuna rastlamadı.

Nörolog Jianping Jia ve ekibi yaptıkları açıklamada, "Hastanın erken yaşta Alzheimer olması ancak belirgin bir genetik mutasyona sahip olmaması, hastalığın nedenlerinin daha fazla araştırılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

GENÇLERDE FARKLI BELİRTİLER GÖSTERİYOR

Genç yaşta görülen Alzheimer, yaşlı bireylerdeki klasik hafıza kaybının ötesinde atipik belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Posterior kortikal atrofi (PCA): Görsel bilgileri işleme sorunları (okuma güçlüğü, mesafe algılama zorluğu). Logopenik afazi: Dil ve konuşma bozuklukları (kelime bulmada zorluk, konuşmada duraksamalar). Davranışsal Alzheimer: Planlama ve karar verme sorunları, sosyal olarak uygunsuz davranışlar.

Genetik geçişli Alzheimer vakaları genellikle 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarda ortaya çıkar ve tüm Alzheimer vakalarının yüzde 1'inden daha azını oluşturur. Bu nedenle 19 yaşında bir vakayla karşılaşılması, tıp dünyası için büyük bir gizem olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, "Alzheimer'ın genç yaşta ortaya çıkış nedenlerini araştırmak, gelecekteki en büyük bilimsel sorunlardan biri olabilir" diyerek hastalığın mekanizmalarını daha iyi anlamak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.