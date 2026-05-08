Dünyanın en kanlı çatışmaları, 2 veya daha fazla ülke arasındaki siyasi ve diplomatik gerilimlerden kaynaklanır; bu nedenle bazı ülkelerin sıkı ve çoğu zaman korkutucu savunma politikaları vardır.

Mevcut küresel siyasi ortam göz önüne alındığında, nükleer silahlar önemli bir tehdit oluşturuyor. Şu anda da dünyada yaklaşık 12.100 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Artık birkaç ülkenin nükleer kapasitesi ve nükleer silah üretme yeteneği var. En güçlü nükleer silahlara sahip ilk 10 ülkeyi keşfetmek için galeriyi okuyun.

10. İran

2015'teki nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesiyle İran'ın programı büyük bir soru işaretine dönüştü. Nükleer enerji ile askeri amaçlar arasındaki o ince çizgi, Orta Doğu'daki savaş riskini her geçen gün artırıyor.

9. Kuzey Kore

Siyasi izolasyonun zirvesindeki ülke, son aylarda füze testlerine hız verdi. Rejim kapalı olduğu için net sayı bilinmese de, elinde yaklaşık 50 nükleer başlık olduğu tahmin ediliyor.

8. İsrail

Araştırmalara göre İsrail, yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip. İsrail son 30 yıldaki çatışmalar nedeniyle yüksek savaş riski taşıyan bölgelerin başında geliyor.

7. Pakistan

Eski bir İngiliz sömürgesi olan Pakistan, bugün devasa bir nükleer stok barındırıyor. İyi eğitilmiş ordusuyla bilinen ülkenin elinde yaklaşık 170 nükleer füze bulunuyor.

6. Hindistan

Barışçıl imajının aksine Hindistan, Asya’nın en güçlü nükleer güçlerinden biri. Resmi verilere göre elinde 180 nükleer bomba var, ancak yetkililer, bu silahların sadece savunma amaçlı kullanılacağını vurguluyor.

5. Birleşik Krallık

İngiliz Kraliyet ailesinin ve hükümetinin emrinde tam 225 nükleer füze bulunuyor. Bu da Birleşik Krallık'ı dünyanın en güçlü savunma sistemlerinden biri yapıyor.

4. Fransa

Fransa’nın elinde yaklaşık 300 nükleer silah var. Son yıllarda yaşanan terör saldırıları, ülkenin savunma sistemini her zaman en üst seviyede tutmasına neden oldu.

3. Çin

Asya’nın devi Çin, yaklaşık 600 nükleer silaha sahip. Çin bu koleksiyonu, rakiplerine gözdağı vermek ve rejim güvenliğini sağlamak için bir koz olarak kullanıyor.

2. ABD

Listenin ikinci sırasında yaklaşık 5.177 nükleer savaş başlığıyla ABD yer alıyor. Dünyanın en iyi organize olmuş ordularından birine sahip olan ABD, nükleer gücünü teknolojiyle birleştiriyor.

1. Rusya

Nükleer yarışın lideri yaklaşık 5.580 başlık ile Rusya. Sovyetler Birliği’nden bu yana nükleer gücünü geliştiren Rusya’nın elindeki tek bir bomba, Hiroşima'ya atılan bombadan 3.800 kat daha güçlü!