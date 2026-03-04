BYD’nin yeni nesil teknolojileriyle donatılan Denza Z9 GT, "dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili" iddiasıyla resmi olarak tanıtıldı. 1.036 kilometrelik batarya kapasitesiyle menzil kaygısını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen araç, 1.140 beygir gücüyle süper spor otomobil performansını station wagon gövdesinde sunuyor. Araçta yer alan "God’s Eye" otonom sürüş sistemi, gelişmiş LiDAR sensörleriyle birleşerek sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

DİJİTAL KOKPİT VE OTONOM DEVRİMİ

Denza Z9 GT'nin iç mekanı tamamen dijital bir kontrol merkezini andırıyor. Konsolun merkezinde yer alan 17,3 inçlik dev multimedya ekranına, hem sürücü hem de yolcu tarafında konumlandırılan 13,2 inçlik 2.5K çözünürlüklü iki panel eşlik ediyor. BYD'nin üst düzey otonom sürüş teknolojisi olan "God’s Eye", karmaşık trafik koşullarında dahi aracın insan müdahalesine gerek duymadan ilerlemesine olanak tanıyor.

1.140 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ GÜÇ

Tamamen elektrikli versiyonunda dört tekerlekten çekiş sistemiyle (4x4) 1.140 beygir güç üreten model, segmentinin en performanslı araçları arasına yerleşiyor. Daha makul bir seçenek isteyenler için ise 496 beygir gücünde arkadan itişli bir versiyon daha sunuluyor. Aracın sunduğu 1.036 kilometrelik menzil, güncel elektrikli araç standartlarının çok üzerinde bir değer olarak dikkat çekiyor.

HİBRİT SEÇENEĞİNDE 400 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonu tercih edenler için 2.0 litrelik turbo benzinli motor, üç ayrı elektrikli motorla destekleniyor. Toplamda 1.062 beygir güç üreten bu sistem, sadece elektrik modunda bile 400 kilometre yol katedebiliyor. BYD henüz resmi fiyat ve satış tarihini açıklamamış olsa da Denza Z9 GT, 2026 yılının teknoloji harikası olarak otomobil dünyasının merkezine yerleşti.