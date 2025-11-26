Dünyanın En Güçlü Kadını unvanı, skandal bir gerçeğin ortaya çıkması ile geri alındı.

Strongman Oyunları'nda Kadınlar Açık kategorisinde 2025 yılının şampiyonu olan Jammie Booker'ın biyolojik cinsiyeti yarışmaya gölge düşürdü. Booker'ın aslında erkek olduğu ameliyatla kadın olduğu ortaya çıktı.

ORGANİZASYONDAN ŞOK SAVUNMA

Strongman Oyunları'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, sorumluluğun organizasyona ait olduğu kabul edilerek yarışmacılardan özür dilendi. Yapılan duyuruda, yarışma öncesi sporcunun cinsiyet durumuna dair bilgilendirme yapılmadığı ifade edilirken "Resmi Strongman yetkilileri yarışma öncesinde bu durumdan habersizdi. Durum bize iletilir iletilmez acilen soruşturma başlattık. Sporcuyla iletişime geçilmeye çalışıldı ancak henüz bir dönüş alınamadı. Kurallar, sporcuların doğumdaki biyolojik cinsiyetlerine uygun kategoride yarışmaları gerektiğini açıkça belirtiyor.

Eğer yarışma öncesi ya da yarışma sırasında bu durum bilinseydi, söz konusu sporcunun Kadınlar Açık kategorisinde yer almasına izin verilmezdi." sözlerine yer verildi.

Organizasyon yetkilileri, Booker'ın 2025 Resmi Strongman Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edildiği duyuruldu ve sıralamanın yeniden açıklanacağını katılımcılarına aktardı.