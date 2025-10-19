Avrupa Birliği ülkeleri listede güçlü konumlarını korurken, yine de ilk sıradaki Asya ülkelerinin gerisinde kaldı. Almanya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya gibi ülkeler 188 ülkeye vizesiz erişimle dördüncü sırayı paylaşırken; İngiltere tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek sekizinci sırada kendine yer buldu.

20 YIL SONRA BİR İLK

Listenin dikkat çeken taraflarından biri ise Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 20 yıl sonra ilk kez ilk 10’un dışında kalması oldu. ABD vatandaşları şu anda 180 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor ve bu da ülkeyi Malezya ile birlikte 12. sıraya yerleştiriyor. ABD'nin sadece 46 ülkenin vatandaşına vizesiz giriş izni vermesi ise onu Henley Açıklık Endeksi’nde 77’nci sıraya düşürdü.

Bu düşüşün arkasında, Başkan Donald Trump’ın yeniden uygulamaya koyduğu vize kısıtlamalarının etkili olduğu belirtiliyor. Henley & Partners Başkanı Dr. Christian H. Kaelin, bu gerilemenin yalnızca bir sıralama değişikliği olmadığını; küresel hareketlilikte ve yumuşak güç dengelerinde köklü bir değişimin işareti olduğunu vurguluyor. Kaelin’e göre, açıklık ve işbirliğini benimseyen ülkeler yükselirken, geçmiş ayrıcalıklarına güvenen ülkeler geride kalıyor.

İŞTE EN GÜÇLÜ PASAPORTLAR

Henley Pasaport Endeksi’ne göre 2025 yılında dünyanın en güçlü pasaportları şöyle sıralandı:

Singapur (193 ülke) Güney Kore (190) Japonya (189) Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188) Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187) Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186) Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185) Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, İngiltere (184) Kanada (183) Letonya, Lihtenştayn (182)

TÜRKİYE 112'İNCİ SIRADA

Türk pasaportu ise 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş imkanı sağlasa da, ülke bazlı sıralamada 102. sırada yer aldı. Listenin teknik yapısı gereği, birçok ülke aynı sırayı paylaşabildiği için Türkiye 51. sırada görünüyor. Ancak ülke sayısı baz alındığında Türkiye'nin sıralaması ciddi oranda geriliyor. 2023 ve 2024 yıllarında ise Türkiye 94’üncü sıradaydı.

Pasaport gücünü hızla artıran ülkelerden biri ise Çin. 2015’te 94. sıradayken, 2025’te 64’üncü sıraya yükselen Çin, yalnızca son bir yılda 30 ülkeye daha vizesiz giriş hakkı tanıdı. Bu da onu Henley Açıklık Endeksi’nde 65. sıraya taşıdı. Uzmanlar, Çin’in stratejik açıklığı sayesinde küresel etkisinin arttığını belirtiyor.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

ABD’nin küresel hareketlilikteki düşüşü, ülke içinde de yeni eğilimlerin doğmasına neden oldu. Henley & Partners verilerine göre, Amerikalılar arasında çifte vatandaşlık veya oturum hakkı arayışı rekor seviyeye ulaştı. 2025’te yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında en büyük grup Amerikalılar oldu. Sadece yılın ilk üç çeyreğinde yapılan başvuru sayısı, 2024’ün tamamını yüzde 67 oranında geçti.

Temple Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Peter J. Spiro, Amerikan toplumunda çoklu vatandaşlığın artık normalleştiğini ve sosyal medyada sıkça duyulan “çifte vatandaşlık yeni Amerikan rüyasıdır” ifadesinin bu değişimi özetlediğini belirtiyor.