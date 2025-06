ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği son hava operasyonlarının ardından dünya kamuoyunda güvenlik endişeleri yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Gazze'deki kriz ve Ukrayna'daki çatışmalar hala sürerken, küresel çapta güvenlik arayışı daha da önem kazandı.

Uzmanlar, bölgesel krizlerin birleşerek küresel bir savaş atmosferine zemin hazırlayabileceği konusunda uyarırken, bu ortamda barış ve istikrarın sürdüğü ülkeler mercek altına alındı.

2024 VERİLERİNDE DE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Her yıl Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics and Peace) tarafından hazırlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index - GPI) bu yıl da 163 ülkeyi siyasi istikrar, iç çatışmalar, suç oranları ve askeri güvenlik gibi kriterlere göre değerlendirdi.

Kar amacı gütmeyen ve tarafsız bir kurum olan Enstitü, barış düzeyini insan refahının temel göstergelerinden biri olarak ele alıyor.

Yayımlanan son rapora göre İzlanda, bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Bu, ülkenin istikrarlı yapısı, düşük suç oranı ve dış politikadaki tarafsız pozisyonu sayesinde sürdürdüğü bir başarı olarak yorumlanıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Listede Avrupa ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti. İlk 10'da 7 Avrupa ülkesinin bulunması, kıtanın genel olarak güvenli kabul edildiğini gösteriyor. İngiltere ise İzlanda'nın 33 sıra gerisinde yer aldı.

Küresel Barış Endeksi'ne göre dünyanın en güvenli 20 ülkesi şöyle sıralandı: