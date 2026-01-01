ABD merkezli TC Candler, her yıl yayınladığı "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesini takipçileri ile paylaştı.



Şarkıcı, oyuncu, model ve yazar gibi ünlü isimlerden oluşan listede bu yıl 7 Türk yer aldı. Listede yer alan Türk kadınların tamamı ise oyunculardan oluştu.



İşte Türk güzellerin listedeki sıralaması:



93 - Afra Saraçoğlu



Son olarak Yalı Çapkını dizisi ile ekranlarda yer alan 28 yaşındaki güzel oyuncu, bu yılın iddialı yapımlarından A.B.İ dizisi ile 13 Ocak'ta televizyonlara geri dönecek. Saraçoğlu'nun başrolünü üstleneceği dizide paözgecemtnerliğini ise usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yapacak.

73 - Sıla Türkoğlu



İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizi ile yaşayan 26 yaşındaki Sıla Türkoğlu, asıl popülerliğini Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteri ile yakaladı.



Geçtiğimiz ay sürpriz bir karar ile reyting rekortmeni diziden ayrılan Türkoğlu'nun yakında yeni bir iddialı dizi ile dönüş yapması bekleniyor.

62 - Cemre Arda



Rüzgarlı Tepe ve Yankı gibi yapımlarda rol üstlenen güzel oyuncu Cemre Arda, listenin en genç isimleri arasında yer alıyor. Henüz 23 yaşında olan güzel oyuncu, 3 Nisan 2026'da vizyona girecek Aşık Veysel filmi ile ilk beyazperde deneyimini yaşayacak.

53 - Su Burcu Yazgı Coşkun



2005 doğumlu güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı 'Bir Gece Masalı' adlı dizinin beklenenden erken final yapmasıyla takipçilerini üzdü. Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Coşkun'un birçok yapımdan teklif aldığı ve 2026 yılı içerisinde ekranlara iddialı bir yapımla geri dönmesi bekleniyor.

34 - Cemre Baysel



Geçtiğimiz sene yıllardır sürdürdüğü ilişkiyi noktalayarak oyuncu sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran 26 yaşındaki güzel oyuncu Cemre Baysel, magazin basınında birçok isimle anıldı. Son olarak rap müzik sanatçısı Blok3 ile sevgili olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan Baysel, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... adlı diziden ayrıldıktan sonra bir süre ekranlara uzak kaldı.



Güller ve Günahlar dizisi ile televizyonlara dönen ve Murat Yıldırım ile partner olan Baysel, sergilediği performans ile takipçilerinden tam not aldı. Baysel, TC Candler tarafından her yıl yayınlanan güzeller listesine ise bu yıl ilk kez giriş yapmış oldu.

27 - Özge Yağız



16. bölümü ile sürpriz bir final yapan Gözleri Karadeniz dizisinde başrol karakteri Güneş'e hayat veren oyuncu Özge Yağız, 2026 yılında yeni dizi projeleri ile seyirci karşısında olacak.



28 yaşındaki güzel oyuncunun sezonun en yüksek bütçeli yapımlarından birinde başrol üstlenmesi bekleniyor.

15 - Hande Erçel



Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı'dan ayrılan ve bu günlerde prodüksiyon şirketi OGM Pictures'ın sahibi Onur Güvenatam ile aşk yaşayan Hande Erçel, listede en üst sırada yer alan Türk isim oldu.



32 yaşındaki güzel oyuncu 32,2 milyonluk Instagram takipçi sayısı ile Türk oyuncular arasında açık ara farklı en üst sırada yer alıyor. Başrolünü oynadığı çok sayıda yapımın Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerine satılması nedeniyle Erçel, dünya çapında bir üne kavuşmuş durumda.