Başarılı oyuncu Hande Erçel, dünya çapındaki yıldızların arasında 10. sıradan listeye girmeyi başardı.

Listeye Margot Robbie, Emma Watson, Ana de Armas, Amber Heard gibi Hollywood’un yıldız isimlerinin yanı sıra, Asya sinemasının popüler oyuncuları da dahil edildi.

Erçel’in bu seçkin isimler arasına girmesi, sadece oyunculuğu ve güzelliğiyle değil, aynı zamanda sosyal medya gücü ve uluslararası hayran kitlesiyle elde ettiği yükselişi de gözler önüne seriyor.

ÇOK YÖNLÜ KRİTERLER GÖZETİLİYOR

IMDb tarafından hazırlanan liste; global popülarite, ekran ışığı, doğal güzellik, sinema ve televizyon etkisi, sosyal medya etkisi gibi çok yönlü kriterler gözetilerek oluşturuldu. 2026’nın ilk yarısına kadar geçerli olacak bu değerlendirme, her yıl dünya genelinde geniş yankı uyandırıyor.

Listenin ilk sırasında Margot Robbie yer alırken, onu Shailene Woodley, Dilraba Dilmurat, Nancy McDonie ve Kriti Sanon takip etti. Erçel ise 10. sıradaki yeriyle pek çok uluslararası ismi geride bırakarak dikkat çekti.

İşte IMDB tarafından açıklanan listenin tamamı;

1 - Margot Robbie

2 - Shailene Woodley

3 - Dilraba Dilmurat

4 - Nancy McDonie

5 - Kriti Sanon

6 - Hania Aamir

7 - Ana de Armas

8 - Emma Watson

9 - Amber Heard

10 - Hande Erçel