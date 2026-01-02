Türkiye'de çok sayıda gazetenin yıllar boyunca "İşte dünyanın en güzel kız çocuğu" başlığıyla paylaştığı Rus model Thylane Blondeau, 20 yıl önce yapılan bir yarışmada dünyanın en güzel kız çocuğu seçilmişti.



O günden beri çok sayıda reklam ve modellik projesinde yer alan Blondeau, bugünlerde 2,3 milyon Instagram takipçisi ile modellik mesleğini sürdürmeye devam ediyor.



Çocukken sahip olduğu güzelliği genç kızlığında da korumayı başaran Rus model, yıllardır sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen estetik iddialarına sert yanıt verdi.



'BUNA ARTIK SON VERME ZAMANI GELDİ'



Hakkındaki söylentilere tepki gösteren Blondeau, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu tür yorumlardan bıktım. Gençlik dönemimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi. 10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi."





