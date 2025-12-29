Çocuk yaşta moda dünyasına adım atarak kısa sürede küresel çapta tanınan Thylane Blondeau, estetik iddialarına yönelik sessizliğini bozdu. Vogue Enfants dergisinin kapağında yer aldıktan sonra “dünyanın en güzel kızı” olarak anılan Blondeau, kariyerini başarıyla sürdürürken, yıllardır süren söylentilerden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

24 yaşındaki model, son olarak Paris Moda Haftası’ndaki görünümüyle gündeme gelirken, sosyal medyada artan estetik yorumlarına sert sözlerle karşılık verdi. Blondeau, gençlik dönemine ait fotoğraflarının incelenebileceğini belirterek, yüzünde herhangi bir değişiklik olmadığını savundu.

Kendisi hakkında yapılan yorumlardan bunaldığını ifade eden Blondeau, uzun yıllardır aynı iddialarla karşı karşıya kaldığını ve bu söylemlerin artık son bulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca kendisine yönelik “en güzel kız” şeklindeki tanımlamalardan da rahatsızlık duyduğunu dile getiren model, bu tür etiketlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ben sadece bir insanım” ifadesini kullandı.