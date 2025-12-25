Uluslararası gezginlerin tercihleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda oluşturulan sıralamada Türkiye’nin elde ettiği konum dikkat çekti. Türkiye, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, çok katmanlı tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle de listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇIKLANDI

Listede ülkeler; doğal güzellikler, tarihi ve kültürel miras, şehir dokusu, gastronomi, deniz ve doğa turizmi olanakları ile ziyaretçilere sunduğu genel deneyim üzerinden değerlendirildi. Farklı kıtalardan birçok ülkenin yer aldığı sıralamada, turizm potansiyeli yüksek destinasyonlar öne çıktı.

TÜRKİYE ZİRVEYE YAKLAŞTI

2025 listesinde Türkiye, üçüncü sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Akdeniz ve Ege kıyılarından Kapadokya’ya, Karadeniz yaylalarından Güneydoğu Anadolu’daki tarihi kentlere kadar uzanan geniş coğrafyası, Türkiye’yi listenin en dikkat çeken ülkelerinden biri haline getirdi. Uzmanlar, Türkiye’nin kültürel çeşitliliği ve farklı turizm alternatiflerini bir arada sunabilmesinin bu sıralamada etkili olduğunu belirtti.

İLK SIRADA JAPONYA YER ALDI

Listenin zirvesinde Japonya yer aldı. Geleneksel kültür ile modern yaşamın dengeli biçimde bir arada bulunduğu ülke, doğal manzaraları, mimarisi ve düzenli şehir yapısıyla gezginlerden yüksek puan aldı. İkinci sırada ise Portekiz bulunurken, tarihi şehirleri ve sahil kasabalarıyla öne çıkan ülke, Avrupa’nın en çok ilgi gören destinasyonları arasında gösterildi.

AKDENİZ VE ASYA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

İlk 10 listesinde Akdeniz ve Asya ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti. İtalya ve İspanya, tarihi kentleri ve sanat mirasıyla üst sıralarda yer aldı. Tayland ve Vietnam ise doğal güzellikleri, uygun seyahat koşulları ve kültürel dokularıyla listede kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERİ 2025 LİSTESİ

İşte dünyanın en güzel ülkeleri sıralamasında ilk 10 ülke...

10) YUNANİSTAN

9) İRLANDA

8) YENİ ZELANDA

7) VİETNAM

6) TAYLAND

5) İSPANYA

4) İTALYA

3) TÜRKİYE

2) PORTEKİZ

1) JAPONYA