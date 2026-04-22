Otomobil dünyasında 120 yılı aşkın tarih geride kalırken, İngiltere merkezli otomobil dergisi tarafından düzenlenen dev anketin sonuçları açıklandı. 6.000 okuyucunun katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Fransız üretici Citroen’in bir modeli DS, "tüm zamanların en havalı otomobili" unvanını kazandı.

KÜLT YAPIMLARDAKİ GÖRÜNÜMÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Listenin ilk sırasında yer alan Citroen DS, sinema dünyasında da Gattaca gibi kült yapımlardaki görünümüyle tanınıyor. İsmini Fransızca "Tanrıça" anlamına gelen déesse kelimesinden alan model; hızı veya özel üretimiyle değil, özgün tasarımı ve döneminin ötesindeki mühendislik çözümleriyle öne çıktı.

Derginin yazarı Sam Naylor, okuyucuların tercihini şu sözlerle değerlendirdi:

"Listenin en hızlısı değil ama stil ve zekice mühendislik onun tarafında. Bir DS'in Paris sokaklarında süzülerek ilerlediğini ve bir kafenin önüne park ettiğini hayal etmek çok kolay."

SERVETE GEREK YOK

Otomobil piyasasındaki veriler, bu "havalı" unvanına sahip olmanın her zaman büyük servetler gerektirmediğini gösteriyor. İkinci el otomobil platformu Car and Classic verilerine göre, bir Citroen DS'in fiyatı kondisyonuna bağlı olarak 3.850 Sterlin (yaklaşık 233 bin lira) seviyesinden başlarken, Birleşik Krallık’taki özel örneklerin fiyatı 100.000 Sterlin'i (yaklaşık 6 milyon 100 bin lira) aşabiliyor.

OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİ

Anket sonuçları, otomobil endüstrisinin küresel ekonomik ve siyasi dalgalanmalarla boğuştuğu bir dönemde geldi. Uzmanlar, elektrikli araçlara olan ilginin petrol fiyatlarındaki değişimlere ve jeopolitik durumlara bağlı olarak dalgalandığını belirtti.

Sektördeki belirsizliğe karşı "e-yakıtlar" ve "sentetik yakıtlar" önemli bir alternatif olarak masada duruyor. Bu yakıt teknolojilerinin özellikleri şu şekilde özetlendi:

İnsan yapımı hidrokarbonlar veya doğal maddeler kullanılarak üretilen bu yakıtlar, atmosfere ek karbondioksit salınımı yapmıyor.

Birçok benzinli motor, küçük teknik ayarlamalarla veya hiçbir değişikliğe gerek duymadan bu yakıtları kullanabiliyor.

Sentetik yakıtların, elektrik dönüşümünün ortasında Citroen DS gibi klasik araçların yollarda kalmasını sağlayacak en güçlü yöntem olduğu vurgulanıyor.