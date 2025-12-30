Dünyanın en hızlı 10 kuşu açıklandı. Listede yer alan türlerin ulaştığı hızların, havada yakalanmalarını neredeyse imkansız hale getirdiği belirtildi. İşte en hızlı 10 kuş... 10. YAKUT BAŞLI KALİPTE (CALYPTE ANNA) Yakut başlı kalipte, dalış sırasında yaklaşık 100 kilometre hıza ulaşıyor. Türün ileri ve geri uçabildiği, havada asılı kalabildiği ifade ediliyor. 9. BÜYÜK KERKENEZ (FALCO SUBBUTEO) Büyük kerkenez, kısa süreli uçuşlarda saatte 160 kilometre hıza çıkıyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde avını havada yakalıyor. 8. KARA KANATLI KIRLANGIÇ (APUS APUS) Kara kanatlı kırlangıç, yaklaşık 110 kilometre hızla uzun süre uçabiliyor. Bu kuşların aylarca yere inmeden havada kaldığı biliniyor. 7. KRACHET (FALCO RUSTICOLUS) Dünyanın en büyük şahin türü olan krachet, dalış sırasında 210 kilometre hıza ulaşıyor. Tür, Arktik bölgelerde yaşıyor. 6. BALABAN (FALCO CHERRUG) Balaban, dalış anında yaklaşık 240 kilometre hıza çıkıyor. Hem havadaki hem de yerdeki avları hedef alıyor. 5. FREGAT KUŞLARI (FREGATIDAE) Fregat kuşları saatte 150 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uzun ve dar kanat yapıları sayesinde nadiren suya iniyor, çoğunlukla diğer deniz kuşlarının avlarına yöneliyor. 4. GRİ BAŞLI ALBATROS (THALASSARCHE CHRYSOSTOMA) Gri başlı albatros, okyanus rüzgarlarını ve süzülme tekniğini kullanarak yaklaşık 125 kilometre hızla uzun süre uçuyor. 3. BEYAZ BOĞAZLI DİKEN KUYRUK (HIRUNDAPUS CAUDACUTUS) Yatay uçuşta en hızlı kuşlardan biri olarak kabul edilen bu tür, saatte 169 kilometre hıza ulaşıyor. Genellikle havada böcek avlıyor. 2. ALTIN KARTAL (AQUILA CHRYSAETOS) Altın kartal, saldırı dalışında saatte 320 kilometre hıza çıkıyor. Bu hızını büyük avları yakalamak için kullanıyor. 1. ALACA ŞAHİN (FALCO PEREGRINUS) Alaca şahin, dünyanın en hızlı kuşu unvanını taşıyor. Dalış sırasında saatte 380 kilometrenin üzerine çıkarak avına havada saldırıyor.

