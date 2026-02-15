İnternet dünyasında "dünyanın en ilginç trafik tabelası" olarak ün salan, üzerinde bir kadın silüeti ve lamba direği bulunan figür, Polonya’nın bazı ana arterlerinde ve özellikle ormanlık bölgelerinden geçen yollarda fiziksel olarak yer alıyor. Başta Varşova, Wroclaw ve Poznan arasındaki bağlantı yolları olmak üzere, ülke genelindeki birçok stratejik noktada bu uyarı levhasını görmek mümkün.

ŞAŞIRTAN SİMGEYLE TRAFİK GÜVENLİĞİ HEDEFLENİYOR

Tabelanın üzerinde yer alan figür, ilk bakışta şaşkınlık yaratsa da yerel yöneticiler tarafından tamamen trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirildi. Bölgedeki seks işçilerinin varlığı nedeniyle sürücülerin aniden yavaşlaması, duraklaması veya yayaların dikkatsizce yola fırlaması gibi durumlar ciddi kazalara davetiye çıkarıyordu.

Emniyet birimleri ve yerel belediyeler, bu tabelalar vasıtasıyla sürücüleri "burada beklenmedik duraklamalar ve yaya hareketliliği olabilir" şeklinde uyararak zincirleme kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Yani bu tabela bir hizmet duyurusu değil, aksine bölgedeki trafik akışının riskli olduğuna dair bir emniyet önlemi olarak kullanılıyor.

AVRUPA’NIN FARKLI NOKTALARINDA DA GÖRÜLÜYOR

Polonya'daki bu spesifik tasarım dünya çapında en bilineni olsa da benzer uygulamalara İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de rastlanıyor. İtalya’nın bazı bölgelerinde "Attenzione Prostitute" (Dikkat Seks İşçileri) yazılı tabelalar kullanılıyor. Ancak Polonya’nın sarı zemin üzerine siyah silüet kullanan bu tasarımı, minimalist ve çarpıcı görselliğiyle "dünyanın en ilginç tabelaları" listelerinde her zaman ilk sırada yer alıyor.

Özellikle akşam saatlerinde görüşün azaldığı orman yollarında sürücülerin dikkatini çekmek için tasarlanan bu levhalar, bugün Polonya seyahatleri sırasında turistlerin de en çok fotoğrafını çektiği unsurlardan biri haline gelmiş durumda.