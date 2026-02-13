Hindistan'da yapılan yeni bir araştırma, nesli tehlike altında olan Batı Ghatlar kral kobralarının, ülkenin yoğun demiryolu ağlarını kullanarak doğal yaşam alanlarının dışına yayıldığını ortaya koydu. Independent'ın aktardığı çalışmaya göre, dünyanın en uzun zehirli yılanları olarak bilinen bu tür, trenler vasıtasıyla özellikle turistik Goa eyaletinin farklı bölgelerine taşınıyor.

COĞRAFİ DEĞILIMDAKİ DEĞİŞİM

Araştırmacılar, 2002 ile 2024 yılları arasındaki yılan kurtarma verilerini analiz ederek türün coğrafi dağılımındaki değişimi inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:

- Goa genelinde 47 farklı noktada kral kobra kaydı saptandı. Bu bölgelerin 18'i eyaletin kuzeyinde, 29'u ise güneyinde yer alıyor.

- Kayıtlardan beşinin doğrudan yoğun demiryolu hatlarının yakınında olması, ulaşım ağlarının göç üzerindeki etkisini güçlendiriyor.

- Yılanların ulaştığı yeni bölgelerin birçoğu, türün biyolojik gereksinimlerine göre "uygun olmayan" yaşam alanları olarak sınıflandırılıyor.

BU UNSURLAR GÖÇÜ TETİKLİYOR

Bilim insanları, kral kobraların trenlerde ve çevresinde görülme sıklığının artmasını birkaç temel nedene bağlıyor. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla artan ihbarların yanı sıra, yılanların bu rotaları tercih etme gerekçeleri şu şekilde sıralanıyor: Yük trenlerinde bulunan kemirgenlerin, yılanlar için cazip bir besin kaynağı oluşturması.

Tren vagonlarının sağladığı geçici barınma alanları ve lojistik hareketlilik sırasında yaşanan kazara taşınmalar. Türün, kendi doğal hızıyla ulaşamayacağı mesafelere demiryolu aracılığıyla taşınarak yaşam alanını genişletmesi.

Uzmanlar, dünyanın en işlek demiryolu ağlarından birine sahip olan Hindistan'da, bu durumun yılanları alışılmadık ekosistemlere ittiği konusunda hemfikir. Türün korunması ve insan-yaban hayatı çatışmasının önlenmesi adına demiryolu hatlarındaki bu hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.