Dünya mutfaklarının lezzet yarışında yeni sıralama belli oldu. Küresel gastronomi değerlendirmelerinde ülkelerin yemek kültürü, çeşitlilikleri ve uluslararası beğeni düzeyi incelenirken, Türkiye’nin bu yılki yeri de merakla bekleniyordu. TasteAtlas’ın yayımladığı yeni liste, gastronomi dünyasında gündem oldu.

Dünya lezzetlerini değerlendiren platform , 2025/26 dönemine ait “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” sıralamasını duyurdu. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcının oylarıyla oluşturulan liste, ülkelerin mutfak kültürleriyle küresel beğeni arasındaki ilişkiyi gösterdi.

İLK SIRADA İTALYA VAR

Listenin zirvesi yine Akdeniz ve Güney Amerika mutfaklarının oldu.

İlk üç sırayı şu ülkeler aldı:

1. İtalya – 4.64

2. Yunanistan – 4.60

3. Peru – 4.54

Portekiz ve İspanya da güçlü bir çıkışla ilk beşte yer alırken, Japonya 6. sıraya yerleşti.

TÜRKİYE 7. SIRAYA YERLEŞTİ

Türkiye ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst sıralardaki yerini korumayı başararak 7. sıraya yerleşti. TasteAtlas, Türk mutfağını 4.49 puan ile dünyanın en beğenilen mutfakları arasında gösterdi.