Perulu şef Mitsuharu Tsumura, Latin Amerika lezzetlerini Japon teknikleriyle harmanlayan mutfağıyla tanınıyor. Ödül gecesinde yaptığı konuşmada Tsumura, “Çevresel sürdürülebilirlik çok konuşuluyor ama insan sürdürülebilirliğini göz ardı ediyoruz. Yemek, insanları bir araya getirme gücüne sahip” sözleriyle alkış topladı.

Bu yılki liste, dünyanın dört bir yanından bini aşkın uzmanın oylarıyla belirlendi. Sektörde fark yaratan isimler ise özel ödüllerle onurlandırıldı. Euronews'te yer alan habere göre; En İyi Kadın Şef ödülünü Bangkok’taki Potong’un yaratıcısı Pichaya “Pam” Soontornyanakij alırken, Değişim Şampiyonu unvanı Avustralya, Byron Bay’den Mindy Woods’a verildi. Parisli şef Maxime Frederic “Dünyanın En İyi Pasta Şefi” seçilirken, Estrella Damm Şeflerin Seçimi Ödülü Barselona’daki Enigma’nın şefi Albert Adrià’nın oldu.

İLK 20'DEKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

İlk 20’deki hareketlilik dikkat çekti. Kopenhag’ın deneysel restoranı Alchemist sekizinci sıradan beşinciliğe yükseldi. Paris’in Table by Bruno Verjus ise üçüncülükten sekizinciliğe geriledi. Londra’nın yenilikçi mekânı Ikoyi, geçtiğimiz yıl 42. sıradayken bu yıl 15.likle büyük sıçrama yaptı.

Avrupa’da İtalya güçlü bir çıkış sergiledi ve ilk 20’de üç restoranla yer aldı: Lido 84 (16.), Reale (18.) ve Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (20.).

Listenin tamamında Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir yelpaze var. Kjolle (Peru), Don Julio (Arjantin), Gaggan (Tayland) ve Atomix (ABD) gibi restoranlar; sürdürülebilirlik, yerel ürün kullanımı ve kültürel çeşitliliği kutlayan yaklaşımlarıyla öne çıktı.