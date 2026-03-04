Avustralya merkezli Compare the Market, 50 küresel merkezi aile yaşam standartlarına göre puanlayarak dünyanın en yaşanabilir şehirlerini açıkladı.
Bu endeks güvenlik, eğitim harcamaları, yeşil alan oranı ve yaşam maliyeti gibi dokuz kritik kriter üzerinden ebeveynler için en avantajlı lokasyonları belirliyor. Listenin zirvesinde Avustralya yer aldı.
ZİRVE AVUSTRALYA VE AVRUPA’NIN
Listenin ilk sırasına Brisbane yerleşti. Brisbane'i sırasıyla Londra, Auckland ve Helsinki takip ediyor. İlk 10 içerisine girmeyi başaran tek Asya şehri ise Seul oldu
TÜRKİYE'DEN SADECE İSTANBUL VAR
Küresel endekste 50 şehir arasında yapılan değerlendirmede İstanbul, listenin son bölümlerinde yer aldı. 45. sırada bulunan İstanbul; Johannesburg, Bogota ve Mexico City gibi şehirlerle benzer bantta değerlendirildi. Özellikle dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti ve çocuk dostu etkinlik sayısı, şehirlerin genel puanını doğrudan etkiledi.
İşte Compare the Market verilerine göre, çocuk yetiştirmek için dünyanın en iyi 50 şehri...
1 Listenin ilk 10'u1- Brisbane, Avustralya
2- Londra, Birleşik Krallık
3- Auckland, Yeni Zelanda
4- Helsinki, Finlandiya
5- Sidney, Avustralya
6- Perth, Avustralya
7- Melbourne, Avustralya
8- Stockholm, İsveç
9- Berlin, Almanya
10- Seul, Güney Kore11- Paris, Fransa
12- Yeni Delhi, Hindistan
13- Prag, Çek Cumhuriyeti
14- Kopenhag, Danimarka
15- Barselona, İspanya
16- Lizbon, Portekiz
17- Wellington, Yeni Zelanda
18- Roma, İtalya
19- Viyana, Avusturya
20- Madrid, İspanya
21- Manchester, Birleşik Krallık
22- Tokyo, Japonya
23- Brüksel, Belçika
24- Amsterdam, Hollanda
25- Münih, Almanya
26- Santiago, Şili
27- Mumbai, Hindistan
28- New York, ABD
29- Toronto, Kanada
30- Rio de Janeiro, Brezilya
31- Montreal, Kanada
32- Osaka, Japonya
33- Chicago, ABD
34- Dallas, ABD
35- Frankfurt, Almanya
36- São Paulo, Brezilya
37- Zürih, İsviçre
38- San Francisco, ABD
39- Milano, İtalya
40- Houston, ABD
41- Johannesburg, Güney Afrika
42- Washington, D.C., ABD
43- Bogotá, Kolombiya
44- Los Angeles, ABD
45- İstanbul, Türkiye
46- Cape Town, Güney Afrika
47- Buenos Aires, Arjantin
48- Phoenix, ABD
49- Durban, Güney Afrika
50- Meksiko, Meksika