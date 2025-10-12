Lezzet eleştirmenlerinin yorumları ve yemek kültürüne ilişkin araştırmaların bir araya getirildiği listeye göre, Türkiye’den tantuni ilk üçte yer aldı.

TÜRKİYE DE LİSTEYE GİRDİ

TasteAtlas, Ekim 2025 verilerine göre hazırladığı “Dünyanın En İyi 20 Dürümü” listesini yayımladı. Türkiye’nin geleneksel sokak lezzetlerinden biri olan tantuni, Yunanistan’ın gyrosu ve Güney Kore’nin sangchu ssam dürümlerinin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN İYİ 20 DÜRÜMÜ

Gyros – Yunanistan

Sangchu Ssam – Güney Kore

Tantuni – Türkiye

Enchiladas Suizas – Meksika

Carne Asada Burrito – ABD

Kathi Roll – Hindistan

Burrito – Meksika

Enchiladas – Meksika

Mulita – Meksika

Enchiladas Mineras – Meksika

Mission Burrito – ABD

Salsa Verde Enchiladas – Meksika

Nacatamal – Nikaragua

Chicken Kathi Roll – Hindistan

Chimichanga – ABD

Enchiladas de Camaron – Meksika

Bo Bia – Vietnam

Wrap Roti – Trinidad ve Tobago

Taquitos – Meksika

California Burrito – ABD