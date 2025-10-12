Lezzet eleştirmenlerinin yorumları ve yemek kültürüne ilişkin araştırmaların bir araya getirildiği listeye göre, Türkiye’den tantuni ilk üçte yer aldı.
TÜRKİYE DE LİSTEYE GİRDİ
TasteAtlas, Ekim 2025 verilerine göre hazırladığı “Dünyanın En İyi 20 Dürümü” listesini yayımladı. Türkiye’nin geleneksel sokak lezzetlerinden biri olan tantuni, Yunanistan’ın gyrosu ve Güney Kore’nin sangchu ssam dürümlerinin ardından üçüncü sıraya yerleşti.
DÜNYANIN EN İYİ 20 DÜRÜMÜ
Gyros – Yunanistan
Sangchu Ssam – Güney Kore
Tantuni – Türkiye
Enchiladas Suizas – Meksika
Carne Asada Burrito – ABD
Kathi Roll – Hindistan
Burrito – Meksika
Enchiladas – Meksika
Mulita – Meksika
Enchiladas Mineras – Meksika
Mission Burrito – ABD
Salsa Verde Enchiladas – Meksika
Nacatamal – Nikaragua
Chicken Kathi Roll – Hindistan
Chimichanga – ABD
Enchiladas de Camaron – Meksika
Bo Bia – Vietnam
Wrap Roti – Trinidad ve Tobago
Taquitos – Meksika
California Burrito – ABD