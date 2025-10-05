Uluslararası kuruluşlar, hastanelerin kalitesi, hasta memnuniyeti, teknoloji altyapısı ve araştırma faaliyetleri gibi kriterlere göre değerlendirme yaparak her yıl “dünyanın en iyi hastaneleri” listelerini yayınlıyor. Bu listelerde genellikle 30 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 hastane değerlendirmeye alınırken, ilk 250 arasında yer alanlar öne çıkıyor.

“World’s Best Hospitals 2025” listesi, peer tavsiyeleri, hasta deneyimi, kalite göstergeleri ve kurumların PROMs (hastanın bildirdiği sonuçlar) uygulamalarını içeren metodolojiyle oluşturuluyor.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

ABD ve İsviçre ilk 10'a damgasını vururken Türkiye, bu 2025 sıralamasında yer almadı. “World’s Best Hospitals 2025” listesinde Türkiye’nin yer almaması şaşırttı. Bunun sebebi olarak değerlendirmeye alınan 30 ülke arasında Türkiye gösterilmedi.

Söz konusu listeye göre dünyanın en iyi hastaneleri;

10. Universitätsspital Zürich – Zürih, İsviçre

9. Singapore General Hospital (SGH) – Singapur

8. Sheba Medical Center – Ramat Gan, İsrail

7. Charité – Universitätsmedizin Berlin, Almanya

6. Massachusetts General Hospital – Boston, ABD

5. Karolinska Universitetssjukhuset – Stockholm, İsveç

4. The Johns Hopkins Hospital – Baltimore, ABD

3. Toronto General – University Health Network, Kanada

2. Cleveland Clinic – Cleveland, ABD

1. Mayo Clinic – Rochester, ABD