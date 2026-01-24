1994 yılında Osaka Körfezi’nde yapay bir ada üzerine inşa edilen Kansai Havalimanı, alüvyonlu kil tabakasının kurbanı oluyor. Mühendisler, adanın 50 yıl içinde yaklaşık 4 metre batacağını öngörmüştü; ancak havalimanı şimdiden 13 metre derine gömüldü.

Kansai Havalimanları eski iletişim direktörü Yukako Handa, yaptığı açıklamada, dolgu toprak miktarının 50 yıllık projeksiyonlara göre hesaplandığını ancak doğanın bu hesapları bozduğunu itiraf etti.

KURTARMA OPERASYONU YAPILIYOR

Havalimanını su üstünde tutabilmek için kum drenajları ve devasa deniz setleri devreye sokuldu. Sadece deniz duvarlarını güçlendirmek için harcanan 112 milyon sterlinlik ek bütçe, batma hızını biraz olsun yavaşlatsa da tehlike geçmiş değil. Eğer önlem alınamazsa, havalimanının 2056 yılı itibarıyla tamamen sular altında kalabileceği belirtiliyor.

HAVALİMANI SADECE BATMIYOR

Deniz seviyesine tehlikeli derecede yakın olan tesis, sadece yavaş yavaş batmıyor aynı zamanda fırtına ve tayfunların da doğrudan hedefi oluyor: Pistler tamamen sular altında kaldı, operasyonlar iki hafta durdu. Bir tayfun sırasında dev bir gemi, havalimanını karaya bağlayan köprüye çarparak ulaşımı kesti.

DÜNYANIN EN İYİ BAGAJ HİZMETİ

Tüm bu felaket senaryolarının ortasında Kansai, havacılık tarihine geçecek pozitif bir başarıya da imza atıyor. Tam 30 yıldır tek bir bagajın bile kaybolmadığı havalimanı, Skytrax tarafından "Dünyanın En İyi Bagaj Teslimatı Yapan Havalimanı" seçildi.