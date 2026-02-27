Seyahat dünyasının prestijli platformlarından Tripadvisor tarafından düzenlenen ankette, Yunanistan’ın Girit adasında bulunan Elafonisi Plajı, dünyanın en iyi ikinci plajı seçildi. Meksika'daki Isla Pasion’un ardından listede yer alan Elafonisi, bu dereceyle Avrupa’nın en iyi plajı ünvanını da elde etti.

RENGİNİ DENİZ CANLILARINDAN ALIYOR

Ziyaretçilerini kristal berraklığındaki suyu ve ikonik "pembe kumu" ile karşılayan plajın bu eşsiz rengi, bilimsel bir doğa olayına dayanıyor. Uzmanlar, kumdaki pembe tonların bölgede yaşayan ve "yumuşakçalar" olarak bilinen omurgasız deniz canlılarının kabuklarından kaynaklandığını belirtti. Ömürlerini tamamlayan bu canlıların ayrışan kabukları kumla karışarak kıyı şeridine karakteristik rengini veriyor.

"TONU MESİM KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR"

16 binden fazla değerlendirme ile 4.5 üzerinden 4.4 puan alan plaj, popülaritesinin getirdiği yoğunluk nedeniyle uyarıların da odağında. Tripadvisor, ziyaretçilere "beklentilerini dengeli tutmaları" tavsiyesinde bulunarak şu notu düştü:

"Görünen pembeliğin tonu mevsimsel koşullara göre değişebilir. Kalabalıktan ve trafikten kaçınmak isteyenler sabah 08:00 ile 11:00 saatleri arasını tercih etmeli."