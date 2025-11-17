"Dünyanın En İyi Peyniri 2025" unvanı sahibini buldu. İsviçre'nin Bern kentinde düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde (World Cheese Awards), 5.000'den fazla rakibini geride bırakan bir İsviçre peyniri zafere ulaştı. Kazanan, Vorderfultigen dağ mandırasından gelen olgun bir Gruyère peyniri oldu.

Yarışmanın ölçeği muazzamdı. Bern'deki bir oditoryumda, tamamı üretici, tüccar veya "affineur" (peynir olgunlaştırma uzmanı) olan 265 jüri üyesi, birkaç saat içinde en az 40 farklı çeşidi tatmak zorundaydı.

Değerlendirme "kör tadım" usulüyle yapıldı; tüm peynir tekerlekleri, uzun beyaz örtülü masalarda hiçbir etiket veya işaret olmadan jürinin önüne geldi.

CNN'in yerinden takip ettiği habere göre, uzmanların önüne klasik Manchego, Brie, Parmesan ve Gouda'nın yanı sıra; inek, koyun, manda, deve ve hatta eşek sütünden yapılmış, bazıları parlak renkli ve çiçeklerle süslenmiş peynirler geldi.

Bir İngiliz peynir tüccarı yaşadığı deneyimi, "Hayatımın en iyi peynirlerinden bazılarını tattım ve en kötülerinden bazılarını da. Damağım için gerçek bir meydan okumaydı," sözleriyle özetledi.

Sonuç olarak, Bern kantonundan gelen Gruyère peyniri jüriyi ikna etmeyi başardı. Final jürisi üyelerinden İngiliz peynir uzmanı Perry Wakeman, kazanan peyniri CNN'e şöyle anlattı: "Ağızda 'butterscotch' (tereyağlı şekerleme) ve karamel notaları bırakıyor. Baharatlı, meyveli ve topraksı notalara sahip ve kömür gibi hafif bir yanma hissi veriyor. Bitişi inanılmaz uzundu. Üç peynir tattıktan sonra bile onun tadını hâlâ alabiliyorduk." Peynirin üreticisi Pius Hitz, ödül sonrası yaptığı açıklamada bunun "inanılmaz bir onur" olduğunu söyledi. Hitz, beklenen talep artışına rağmen, koruma altındaki Gruyère markasının hassas pazar dengesini korumak adına üretimi artırmayı düşünmediğini belirtti.

Sektörün en önemli küresel yarışmalarından biri olarak kabul edilen Dünya Peynir Ödülleri'nin mekanı her yıl değişiyor. 2026'daki yarışmanın İspanya'nın Cordoba kentinde düzenlenmesi planlanıyor.