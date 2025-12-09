Dünyanın lezzet restoran ve yiyeceklerini takip eden TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi sandviçi Türkiye’de yapılan sade ama lezzetli malzemeleri ile öne çıkan tombik döner seçildi.

TOMBİK DÖNER ZİRVEDE

Dünyanın lezzet restoran ve yiyeceklerini takip eden TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi sandviçi Türkiye’de yapılan tombik döner seçildi.

Lezzet platformu tombik dönerin yapılışını video ile dünyaya duyurdu.

Geleneksel Türk sandviçi Tombik döner, Taste Atlas'a göre 2025/26'nın dünyanın en iyi sandviçleri listesinde zirveye yerleşti.

Platformda listelenen 288 sandviç için 17.754 kullanıcı yorumuna göre 5 üzerinden ortalama 4,47 yıldız alan Tombik döner, sade ama lezzetli malzemeleriyle diğerlerinden ön plana çıktı.

TOMBİK DÖNERİN YAPILIŞI VİDEO İLE ANLATILDI

Gobit kebabı olarak da bilinen Tombik döner, et parçalarının dış yüzeyi çıtır, iç dokusu yumuşak bir ekmek türü olan pide ekmeğinin içine yerleştirildiği geleneksel dönerin bir çeşidi olduğu ve tercihe bağlı olarak domates, soğan, marul vb. gibi başka malzemeler de kullanılabildiği açıklandı.