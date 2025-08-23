Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılına ait en iyi üniversiteler listesini duyurdu. Akademik performans, araştırma kapasitesi ve uluslararası etki gibi kriterlerle hazırlanan sıralamada Türkiye’den 11 üniversite kendine yer buldu.

Türkiye’nin köklü eğitim kurumları listede dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi, 501–600 bandında kalarak ülke genelinde ilk sıradaki yerini korudu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 601–700 bandında yer alarak ikinci sıraya yerleşti. Ankara Üniversitesi ise yükseliş göstererek 701–800 bandına çıktı.

Aynı bandda Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Koç Üniversitesi de bulunuyor. Ege Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 801–900 bandında kendine yer bulurken, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 901–1000 bandında sıralamaya girdi.

Shanghai Ranking, sadece güncel yayın performansını değil; tarihsel birikim, araştırma etkisi ve mezunların uluslararası başarılarını da değerlendirme kriteri olarak dikkate alıyor. Bu yönüyle liste, üniversitelerin dünya çapındaki kalıcı etkisini ortaya koyuyor.

Türkiye’den 11 üniversitenin dünyanın en iyi 1000 kurumu arasında yer alması, yükseköğretimdeki akademik ilerlemenin ve araştırma gücünün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, sıralamada daha üst basamaklara çıkmak için üniversitelerin uluslararası projelerdeki etkinliğini artırması ve bilimsel üretim gücünü daha da geliştirmesi gerekiyor.