Türk mutfağı, uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. TasteAtlas tarafından kullanıcı oylarıyla oluşturulan "En İyi 100 Yemek" listesinde iki Türk yemeği üst sıralarda kendine yer buldu. Anadolu mutfağının özgün karakterini yansıtan bu lezzetler, Erzurum’un meşhur Cağ Kebabı ile Bodrum’a özgü Çökertme Kebabı oldu.

DÜNYA BU İKİ LEZZETTE TAM NOT VERDİ

Erzurumlu ustalar, Cağ Kebabı'nın dünya çapında elde ettiği başarının tesadüf olmadığını belirterek, bu eşsiz lezzetin ününün her geçen gün daha da arttığını ifade etti. Erzurum’un kültürel ruhunu yansıtan Cağ Kebabı, özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekerken, listede 9. sırada yer aldı.

TÜRK MUTFAĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Türk mutfağı, zengin çeşitliliği ve köklü mutfak geleneğiyle son yıllarda küresel gastronomi sahnesinde dikkat çekiyor. Kullanıcı puanlamalarına dayalı olarak hazırlanan TasteAtlas listelerinde, geçmiş yıllarda da Türkiye’den birçok yöresel lezzet yer almıştı. Bu sonuçlar, Türk mutfağının uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE DÜNYANIN EN LEZZETLİ YEMEKLERİ

Kolombiya- Lechona

İtalya- Pizza Napoletana

Brezilya- Picanha

Cezayir- Rechta

Tayland-Phanaeng Curry (Panang köri)

Arjantin / Uruguay-Asado

Türkiye -Çökertme kebabı

Endonezya- Rawon

Türkiye- Cağ kebabı

Etiyopya-Tibs