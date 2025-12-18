Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklanan “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Türkiye, dört köyle temsil edildi. Dünya genelinden 270’i aşkın başvuru arasından seçilen 52 köy arasında Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros yer aldı.

UNWTO’nun değerlendirmesinde köyler; kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik, yerel kalkınmaya katkı ve turizmin toplumsal faydası gibi kriterler doğrultusunda ele alındı. Listede 29 ülkeden köyler bulunurken, Türkiye en fazla köyle temsil edilen ülkeler arasında yer aldı.

Muğla’nın Akyaka Mahallesi, “Sakin Kent” (Cittaslow) unvanı kapsamında doğal doku, mimari yapı ve yerel yaşamı korumaya yönelik uygulamalarıyla öne çıktı. Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız, doğal ve kültürel değerlerin korunmasını esas alan turizm modeliyle listeye girdi. Mardin’in Midyat ilçesindeki Anıtlı Köyü, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak turizme entegre eden yapısıyla değerlendirmeye alındı. İzmir’in Barbaros Köyü ise sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışıyla seçilen yerleşimler arasında yer aldı.

Liste, UNWTO’nun kırsal alanlarda sürdürülebilir turizmi teşvik etmeyi amaçlayan programı kapsamında hazırlanıyor. Program, turizmin kırsal kalkınmayı desteklemesini ve yerel toplulukların korunmasını hedefliyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Türkiye’nin farklı destinasyonlara yönelik tanıtım çalışmalarının uluslararası raporlara yansıdığını belirterek, bu tür listelerin ülkenin turizmde çeşitlilik ve sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti.