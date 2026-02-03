Dünyanın en ikonik yapılarını ve doğa harikalarını yerinde görmek seyahat tutkunları için vazgeçilmez bir tutku. Ancak son yıllarda artan turist sayıları, bunu bir kalabalık mücadelesine dönüştürüyor. Yapılan bir araştırma, dünyanın en "tıkış tıkış" tatil rotalarını belirledi.

METREKAREYE DÜŞEN TURİST SAYISIYA DUDAK UÇUKLATTI

Araştırmaya göre dünyanın en kalabalık destinasyonu unvanı, metrekareye düşen turist sayısıyla dudak uçuklatan Phuket’e ait. Kristal plajlarıyla ünlü adada, her 1 yerel sakine karşılık tam 118 turist düşüyor. Tayland sadece Phuket ile değil; Pattaya ve Krabi şehirleriyle de ilk 10 listesinde baskın bir rol oynuyor.

AVRUPA'DA ALARM ÇANLARI ÇALIYOR

Avrupa'nın tarihi şehirleri de kalabalıktan nasibini almış durumda. İtalya'nın gözbebeği Venedik, yerel halkın 21 katı turist ağırlarken, şehir yönetimi bu yoğunlukla başa çıkabilmek için "turist vergisi" gibi radikal önlemleri masaya yatırmış durumda. Yunanistan’da ise Heraklion ve Rodos, sakin başına 20’den fazla turist oranıyla listede üst sıralarda yer buldu.

TÜRKİYE'DEN MUĞLA DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Listenin dördüncü sırasında ise Türkiye'nin turizm başkentlerinden Muğla yer alıyor. Ege'nin dünyaca ünlü bu rotası, yerel nüfusuna oranla en çok ziyaretçi ağırlayan bölgelerden biri olarak kayıtlara geçti.

İŞTE DÜNYANIN EN "SIKIŞIK" 10 DESTİNASYONU

Araştırma sonuçlarına göre turist/yerel halk oranının en yüksek olduğu noktalar şunlar:

1. Phuket, Tayland (118 Turist / 1 Yerli)

2. Pattaya, Tayland

3. Krabi, Tayland

4. Muğla, Türkiye

5. Hurgada, Mısır (Araştırma verilerinde Türkiye başlığı altında sehven yer almıştır)

6. Makao, Çin

7. Heraklion, Yunanistan

8. Venedik, İtalya

9. Rodos, Yunanistan

10. Miami, ABD