Dünya metropollerindeki nüfus yoğunluğunu ölçen yeni veriler, küresel yerleşim düzenindeki devasa artışı ortaya koydu. Toplam 20 şehirden oluşan ana listede Asya kıtasının hakimiyeti sürerken, Çin 6 ve Hindistan 4 kentiyle en çok mega kente sahip ülkeler olarak kaydedildi.

TOKYO ZİRVEYİ BIRAKMADI

Japonya'nın başkenti Tokyo, 37,2 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri unvanını sürdürüyor. Onu 32 milyonla Hindistan'ın başkenti Delhi ve 28,5 milyonla Çin'in finans merkezi Şanghay takip ediyor. Listenin üst sıralarında yer alan diğer şehirler arasında Bangladeş’ten Dakka, Brezilya’dan Sao Paulo ve Meksika’dan Mexico City yer alıyor.

İSTANBUL 15,6 MİLYONLA 14. SIRADA

Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul, 15,6 milyonluk nüfusuyla küresel sıralamada 14. basamakta bulunuyor. İki kıtayı birleştiren yapısıyla listedeki tek Asya-Avrupa şehri olma özelliğini taşıyan İstanbul, nüfus bakımından Kongo’nun başkenti Kinşasa ile aynı seviyede yer alırken, Pakistan’ın Karaçi ve Çin’in Chongqing şehirlerinin hemen ardından geliyor.

KÜRESEL NÜFUSUN YENİ MERKEZLERİ

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en kalabalık ilk 15 şehri ve nüfusları şu şekilde tescillendi: