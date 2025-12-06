Dünya nüfusu hızla artarken mega kentlerin sayısı da her geçen yıl çoğalıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre, 1975’te yalnızca sekiz olan 10 milyon nüfuslu mega şehir sayısı bugün 33’e yükseldi ama dikkat çeken gelişme, yıllardır dünyanın en büyük metropolü olan Tokyo’nun zirveyi kaybetmesi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MEGAKENTİ CAKARTA OLDU

BM’nin Dünya Kentleşme Beklentileri 2025 raporu, Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük mega kenti haline geldiğini ortaya koydu. Bu rakama Cakarta’nın yanı sıra Bogor, Depok, Tangerang, Güney Tangerang ve Bekasi gibi çevre bölgeler de dahil ediliyor.

Tokyo 33 milyon kişiyle üçüncü sıraya gerilerken, Bangladeş’in başkenti Dakka 40 milyon nüfusla ikinci sıraya yükseldi. Asya dışından ilk onda yer alabilen tek şehir ise Mısır’ın başkenti Kahire oldu.

DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR GÜÇ

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Başkanı Li Junhua, hızla büyüyen şehirlerin yüzyılın geri kalanını şekillendireceğini belirterek, kentleşmenin “iklim eylemi, ekonomik büyüme ve sosyal eşitlik için dönüştürücü bir güç” olduğunu ifade etti. Junhua, ülkelerin dengeli bir kalkınma için konut, ulaşım ve kamu hizmetlerini hem şehir hem kırsal alanlarda birlikte ele alması gerektiğini vurguladı.

UZMANLARA GÖRE SÜRPRİZ DEĞİLDİ

Cakarta’nın liderliğe yükselmesi uzmanlara göre sürpriz değil. Kentsel araştırmacılar, Büyük Cakarta bölgesinin nüfusunun zaten uzun süredir Tokyo’yu geçtiğini belirtti. Ancak bu büyüklük beraberinde önemli sorunlar getiriyor: yoğun trafik, kronik kalabalık, hava kirliliği, sık sık yaşanan sel felaketleri ve kentin bazı bölgelerinde devam eden çökme riski.

Bu problemler nedeniyle Endonezya hükümeti 2019’da başkenti Borneo Adası’ndaki yeni şehir Nusantara’ya taşımayı planlamıştı. Ancak inşaatın beklenenden yavaş ilerlemesi ve yeterli yatırım bulunamaması süreci geciktiriyor.