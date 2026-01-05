Birleşmiş Milletler (BM), küresel nüfus artışının ve kentleşmenin ulaştığı korkutucu boyutları gözler önüne seren yeni raporunu yayınladı. 2025 yılı nüfus tahminlerine dayanan rapora göre, dünyanın en büyük 11 şehrinin her birinde 21 milyondan fazla insan yaşıyor. Ancak listedeki en dikkat çekici detay ne Avrupa'dan bir şehrin olması ne de devasa nüfuslar asıl kriz, listenin zirvesinde yaşanıyor.

DÜNYANIN YENİ NÜFUS DEVLERİ

11- Karaçi, Pakistan (21,4 Milyon)

Pakistan’ın sanayi kalbi Karaçi, 21,4 milyonluk nüfusuyla listenin 11. sırasında. Umman Denizi kıyısındaki bu ticaret merkezi, her geçen gün kontrolsüz bir hızla büyümeye devam ediyor.

10- Seul, Güney Kore (22,4 Milyon)

Teknoloji ve gökdelenlerin şehri Seul, ilk 10’a girdi. Han Nehri kıyısındaki bu ekonomik güç merkezi, geleneksel tapınaklarla modern hayatı bir araya getiriyor.

9- Kalküta, Hindistan (22,5 Milyon)

Hindistan'ın doğusundaki bu tarihi kent, 22,5 milyonluk nüfusuyla listenin dokuzuncu sırasında. Kalküta, Hindistan'ın en önemli kültürel ve ekonomik merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor.

8- Manila, Filipinler (24,7 Milyon)

Güneydoğu Asya'nın parlayan yıldızı Manila, 24,7 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Şehir, bölgenin en kritik finans merkezlerinden biri haline geldi.

7- Kahire, Mısır (25,5 Milyon)

Nil Nehri'nin kıyısında bin yıldır ayakta kalan Kahire, 25,5 milyonluk devasa nüfusuyla kıtanın zirvesinde.

6- Guangzhou, Çin (27,5 Milyon)

Çin’in ticaret kapısı Guangzhou, 27,5 milyonluk nüfusuyla üretim dünyasının merkezi konumunda. İnci Nehri üzerindeki konumu, şehri dünyanın en yoğun liman bölgelerinden biri yapıyor.

5- Şanghay, Çin (29,5 Milyon)

Nüfusu 30 milyona dayanan Şanghay, dünyanın en büyük deniz limanlarından birine sahip. Bu kent, listenin 5. sırasında.

4- Delhi, Hindistan (30,2 Milyon)

Hindistan’ın başkenti Delhi, 30 milyon barajını aşan şehirlerden biri. Hem tarihi Babür İmparatorluğu kalıntılarını hem de modern yönetim merkezlerini barındıran kent, yoğun nüfus baskısı altında.

3- Tokyo, Japonya (33,4 Milyon)

Uzun yıllar listenin bir numarasında yer alan Tokyo, 33,4 milyonluk nüfusuyla bu kez üçüncü sırada. Ancak Tokyo, yaşlanan nüfusa rağmen hala dünyanın en ikonik megakentlerinden biri.

2- Dakka, Bangladeş (36,5 Milyon)

Bangladeş’in başkenti Dakka, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerinden biri. 36,5 milyonluk nüfusuyla listeyi sarsan bir büyüme hızı sergiliyor.

ZİRVEDEKİ ŞEHİR DÜNYANIN EN HIZLI BATAN ŞEHRİ

1- Cakarta, Endonezya (41,9 Milyon)

Listenin zirvesinde 41,9 milyonluk dudak uçuklatan nüfusuyla Cakarta yer alıyor ama bu büyüme bir felaketi de beraberinde getiriyor. Araştırmacılar, Cakarta’nın dünyanın en hızlı batan şehri olduğunu belirtti.

CAKARTA NEDEN SULARA GÖMÜLÜYOR?

Uzmanlara göre ana neden coğrafi konum değil, aşırı nüfusun su ihtiyacını karşılamak için yeraltı sularının kontrolsüzce çekilmesi. Bu durum toprağın çökmesine neden oluyor. Eğer önlem alınmazsa, megakentin büyük bir kısmının 2050 yılına kadar sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı.