Hindistan, çarşamba günü itibarıyla dünya tarihinin en kapsamlı nüfus sayımı operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Yaklaşık bir yıl sürecek olan bu devasa çalışmada üç milyondan fazla devlet görevlisi sahada görev alacak.

SAYIM İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

Hindistan hükümeti tarafından 1,24 milyar dolar maliyetle gerçekleştirilen bu "ulusal öneme sahip operasyon", iki ana aşamadan oluşacak:

İlk aşamada çarşamba günü başlayıp eylül ayına kadar sürecek olan ilk etapta, konut yapısı ve mevcut yaşam olanakları kayıt altına alınacak. Bu süreçte kapı kapı ziyaretlerin yanı sıra, uydu destekli ve 16 dilde hizmet veren bir uygulama üzerinden dijital beyan seçeneği sunulacak. İkinci aşamada ise nüfusun demografik ve ekonomik verileri ile sosyal statü göstergelerine odaklanılacak.

Nüfus sayımının büyük bölümü 1 Mart 2027 referans tarihine kadar tamamlanacak.

KAST VERİLERİ DE TOPLANACAK

Yeni sayımın en dikkat çekici ve siyasi açıdan hassas unsuru, bin yıllık toplumsal hiyerarşiyi temsil eden kast verilerinin toplanacak olması. Hindistan'da kapsamlı kast verileri en son 1931 yılında, İngiliz sömürge döneminde toplanmıştı. 2011 yılında yapılan benzer bir çalışma, verilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle resmi olarak yayımlanmamıştı.

ÇÖZÜM BULUNMASI BEKLENİYOR

Nüfus sayımı, 1,4 milyarı aşan nüfusa sahip ülkede elektrik, gıda, su ve konut gibi temel ihtiyaçların planlanması için "kanıt temelli politika oluşturma" aracı olarak görülüyor. Özellikle mega kentlerde yaşanan çevre kirliliği, su kıtlığı ve plansız yerleşme sorunlarına çözüm üretilmesi hedefleniyor.