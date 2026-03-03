İngiltere Premier Lig'de mücadele eden West Ham United'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, dünyanın en yüksek kas kütleli oyuncularından biri olan Adama Traore'nin kas yapısı nedeniyle antrenman tesislerinde ağırlık çalışmasının yasaklandığını açıkladı.

"GENETİK VE UZUN ZAMANDIR BÖYLE"

The Athletic'in haberine göre Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool karşısında aldıkları 5-2'lik ağır mağlubiyetin ardından konuşan Santo, "Bu genetik ve uzun zamandır böyle. Spor salonundan uzak durması gerekiyor, ona bunu ilettim. Taşıdığı ağırlık ona zaten yetiyor. Koruyucu çalışmalar yapacak ama ağırlık kaldırmayacak" ifadelerini kullandı.

Sezona başladığı Fulham'da bu sezon 15 Premier Lig maçına çıkan Traore, ara transferde geçtiği West Ham United'da henüz yalnızca 4 maçta 25 dakika sahada kalabildi. Traore'nin bu sezon Premier Lig'de gol veya skor katkısı bulunmuyor. Kış transferinde 2.3 milyon euroya transfer olan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro piyasa değeri bulunuyor...