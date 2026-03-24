Genellikle dünyanın en uzun nehirleri bilinse de, yapılan coğrafi çalışmalar dünyanın en kısa akarsuyunun 18 metre uzunluğundaki Reprua Nehri olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en kısa nehri unvanı, Gürcistan’ın uluslararası toplum tarafından tanınan sınırları içerisinde yer alan Gagra ilçesinde bulunan Reprua Nehri'ne ait.

18 METRE UZUNLUĞUNDA

Toplam uzunluğu sadece 18 metre olan Reprua Nehri, kaynağını dünyanın en derin mağaralarından biri olan Krubera karstik mağarasındaki yer altı sularından alıyor. Kısa bir akış güzergahını takip eden nehir, doğrudan Karadeniz’e dökülmektedir. Akarsu, düşük su sıcaklığıyla bölgedeki en soğuk nehirlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Nehrin bulunduğu bölge halihazırda Rusya'nın askeri kontrolü altında.

İSMİ BURADAN GELİYOR

Reprua ismi, yerel dilde "yeraltı ruhunun çocuklarının gözyaşları" anlamına gelmektedir. Kadim bir Abhaz efsanesine göre nehrin oluşumu, bir yer altı ruhunun savaşta hayatını kaybeden oğlu için yas tutan üç kızının gözyaşlarına dayandırılıyor. Efsaneye göre, kız kardeşlerin hapsedildiği mağara girişlerinden sızan gözyaşları; Reprua, Anihamtsa ve Bagarepsta nehirlerini oluşturdu.