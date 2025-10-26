Dünyanın dört bir yanında zamana yenik düşen bu köyler, tüyleri diken diken eden hikâyeleriyle korku filmlerini aratmıyor.

Korku film sahneleri için vazgeçilmez mekanlar olarak görülen bu köylerin hikayeleri de görüntüleri kadar korkunç olabiliyor. Bakarken tüyleri diken diken eden en korkunç köyler listesine Türkiye'den bir köyde listeye girdi.

İşte dünyanın en korkutucu köyleri;

Kolmanskop – Namibya

Bir zamanlar elmas zenginliğiyle anılan Kolmanskop, artık çölün kumları altında yutulmuş bir hayalet kasaba.

Oradour-sur-Glane – Fransa

II. Dünya Savaşı’nın en karanlık anılarından biri olarak kalan bu köy bakarken yaşananları anlatıyor. 1944’te Naziler tarafından tamamen yakılıp yok edilen köy, bir daha inşa edilmedi.

Fransa, bu köyü “savaşın dehşetine dair canlı bir anıt” olarak koruyor.

Nagoro Köyü – Japonya

Bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı Nagoro, bugün sessiz ve korkutucu bir açık hava müzesine dönüştü. Yaşlı bir köy sakini, ölen komşularının yerine birebir boyutlarda bez bebekler yaptı.

Centralia – ABD

1962’de köyün altındaki kömür madeninde çıkan yangın, hâlâ sönmedi. Yer altından yükselen dumanlar, yolların çökmesine ve evlerin yanmasına neden oldu.

Bugün Centralia’da yalnızca birkaç ev kaldı ve kasaba, “cehennemin kapısı” olarak anılıyor.

Kayaköy – Türkiye (Muğla, Fethiye)

Bir zamanların hareketli Rum köyü olan Kayaköy, 1923 mübadelesi sonrası tamamen boşaltıldı. Taş evleri, dar sokakları ve terk edilmiş kiliseleriyle köy, görenleri geçmişe götürüyor.