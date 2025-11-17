Stasher şirketinin kurucu ortağı Jacob Wedderburn-Day, bazı destinasyonların sosyal medyada abartıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Ziyaretçiler, ulaşım zorlukları, aşırı kalabalık, düşük hijyen ve gerçeğin fotoğraflardaki kadar etkileyici olmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyor."

Araştırmada dünyanın dört bir yanından bilinen turistik noktalar sıralandı. İlk 10'da Türkiye'den bir nokta da yer aldı.

Dünyanın En Çok Hayal Kırıklığı Yaratan 10 Tatil Noktası

1. Hollywood Şöhretler Yolu – ABD

Los Angeles'taki ünlü bulvar, yıldızlarla süslü kaldırımıyla biliniyor. Ancak aşırı kalabalık, güvenlik sorunları ve beklentiyi karşılamayan ambiyansı nedeniyle liste başına yerleşti.

2. Lut Gölü – Orta Doğu

İsrail, Ürdün ve Filistin arasında yer alan göl; tuzluluk oranı sayesinde su üzerinde batmadan durma özelliğiyle biliniyor. Ancak aşırı turistikleşme, yüksek fiyatlar ve çevresel bozulma nedeniyle ziyaretçilerden düşük puan aldı.

3. Kapalıçarşı – Türkiye

İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çarşı, her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ancak yoğun kalabalık, turistik fiyatlandırma ve karmaşık yapı, ziyaretçilerde beklenenden fazla stres yaratıyor.

4. Çin Seddi – Çin

Dünyanın en ikonik yapılarından biri olmasına rağmen bazı bölümlerde aşırı kalabalık ve agresif satış baskısı turistleri rahatsız ediyor.

5. Victoria Limanı – Hong Kong

Hong Kong'un ünlü silüetini sunan liman, kötü hava koşulları, kalabalık ve yüksek fiyatlar nedeniyle beklentiyi her zaman karşılamıyor.

6. MONA Müzesi – Avustralya (Tazmanya)

Modern sanatın sıra dışı eserlerini barındıran müze, kimi ziyaretçiler için "fazla deneysel" bulunuyor. Ayrıca ulaşımın zor oluşu şikâyet sebebi.

7. Stonehenge – İngiltere

Tarihi taş anıt, dünyanın en gizemli yapılarından biri. Ancak ziyaretçiler, alana çok yaklaşamamanın ve kalabalığın deneyimi zayıflattığını söylüyor.

8. Disneyland Paris – Fransa

Avrupa'nın en popüler eğlence parkı; uzun kuyruklar, yüksek fiyatlar ve yoğunluk nedeniyle listede alt sıralara geriledi.

9. Kilimanjaro Dağı – Tanzanya

Afrika'nın en yüksek dağı, trekking tutkunlarının hayali. Ancak zorlu çıkış şartları ve beklenenden düşük altyapı kalitesi nedeniyle bazı ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratıyor.

10. Machu Picchu – Peru

UNESCO mirası olan antik İnka şehri, muhteşem manzarasına rağmen kapasite kısıtlamaları, uzun yürüyüş rotaları ve kalabalık şikâyetleriyle listenin onuncu sırasında yer aldı.