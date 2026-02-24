Uygun fiyatı, kılçıksız yapısı ve narin tadıyla market tezgahlarının vazgeçilmezi olan Pangasius balığı, göründüğü kadar masum değil. Düşük maliyetiyle en deneyimli alıcıyı bile cezbeden bu beyaz filetonun üretim süreci, beslenme uzmanlarını ayağa kaldıran karanlık bir hikayeyi barındırıyor.

Pangasius, cazip fiyatı nedeniyle sıkça tercih edilse de, uzmanlar bu balığın satışa sunulan en tehlikeli deniz ürünlerinden biri olduğu konusunda hemfikir. Balığın üretimindeki "perde arkası" gerçekler, sağlık açısından büyük riskler taşıdığını ortaya koyuyor.

MEKONG NEHRİ'NİN KİRLİ SIRRI

Dünya genelindeki Pangasius stoklarının büyük bir kısmı, Asya'nın en kirli su yollarından biri kabul edilen Mekong Nehri'nden geliyor. Bu nehrin suları; endüstriyel atıklar, ağır metaller, petrol ürünleri ve evsel atıklarla dolu durumda.

Uluslararası güvenlik standartlarını hiçe sayan bu koşullarda yetiştirilen Pangasius, sudaki her şeyi emen bir "dip balığı" olma özelliği taşıyor. Bu durum, balığın etinde tehlikeli miktarda toksik madde birikmesine zemin hazırlıyor.

ANTİBİYOTİK, HORMON VE AĞIR METAL

Balık çiftliklerinde hızla kilo alımı sağlamak için düşük kaliteli yemler ve büyüme uyarıcı hormonlar kullanılıyor. Havuzlardaki aşırı yoğunluk nedeniyle salgınları önlemek için balıklara sürekli antibiyotik yüklemesi yapılıyor.

Yapılan bağımsız testler, bazı Pangasius partilerinde ısıl işlemden sonra bile yok olmayan toksik maddeler tespit etti. Özellikle ABD ve Avrupa’da yasaklanmış olan ilaç kalıntılarına bu balığın etinde rastlanması, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

KİMLER ASLA TÜKETMEMELİ?

Beslenme uzmanları, Pangasius balığının düzenli olarak tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Tek bir porsiyon anlık bir zarar vermese de, sürekli tüketim vücutta ağır metal ve toksik madde birikimine yol açabiliyor.

Bu balık özellikle çocuklar, hamile kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sağlıklı bir alternatif arayanlara ise mezgit, morina veya orfoz gibi daha sıkı denetlenen türler öneriliyor.