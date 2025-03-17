YouTube fenomeni President Chat, Japon üretimi bir Subaru 4WD minibüsü adeta bir mikro-karavana çevirdi. Dışarıdan küçük gibi görünse de içerisi şaşırtıcı derecede geniş ve eksiksiz bir kamp aracına dönüşmüş durumda.

Yaklaşık 2.6 milyon izlenme alan YouTube videosunda, Güney Karolina'da yaşayan ve gerçek adı Chay Denne olan içerik üreticisi aracı baştan sona nasıl bir yaşam alanına dönüştürdüğünü paylaşıyor.

MİNİBÜSTEN KARAVANA UZANAN DÖNÜŞÜM

Bu küçük karavan, beklentilerin oldukça ötesinde bir donanıma sahip. İçinde mikrodalga fırın, buzdolabı ve lavaboya sahip tam donanımlı bir mutfak bulunuyor. Ancak en büyük sürpriz, minibüsün arkasına yerleştirilen fayans kaplı duş alanı. Her santrimetreyi akıllıca değerlendiren Chay ve kardeşi, aracın içine işlevsel bir banyo eklemeyi başarmış.