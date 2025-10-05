Şili Ulusal Orman Komisyonu (CONAF) yetkilisi Jorge Carabantes, bölgede yaşanan 'mucizeyi' şöyle anlattı:

"Kış yağmurları düştüğünde, ilkbaharda yerli bitki türleri çiçek açıyor. Yaklaşık 200 farklı tür kayıt altına alındı."

Carabantes, bu bitkilerin yalnızca kısa bir süre çiçek açtığını ve ardından yeniden uykuya geçtiğini belirtti:

"Bir süre sonra her şey yağmur öncesindeki haline dönüyor."

GÖRMEK İÇİN AKIN ETTİLER

Aileler ve doğa tutkunları, Llanos de Challe Ulusal parkı'na akın ederek mor, pembe, sarı ve beyaz tonlardaki çiçeklerle kaplı tarlalarda yürüyüş yaptı. Turistlerden Ronald Lagos, "Gerçekten büyüleyici. Korunması gereken bir mucize" derken; öğretmen Alan Martinez ise "Her yıl olmuyor. Bu mevsimde görmek için özel olarak buraya geldik" ifadelerini kullandı.

Atacama'daki bu nadir çiçeklenme hem iklimin kırılgan dengesini hem de doğanın dayanıklılığını hatırlatıyor. Bilim insanları bu kısa ömürlü güzelliğin iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.