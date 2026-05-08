Şili'de bulunan ve dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Atacama Çölü, bilim dünyasında heyecan verici bir keşfe ev sahipliği yaptı. Daily Galaxy’nin aktardığı bilgilere göre, Madrid Astrobiyoloji Merkezi'nden Victor Parro liderliğindeki bir araştırma ekibi, çölün derinliklerinde aktif bir mikrobiyal yaşam tespit etti.

YERİN ALTINDAKİ 'OKYANUS ÖTESİ' VAHA

Daha önce yapılan çalışmalarda yaşam izlerine toprağın sadece ilk 30 santimetresinde rastlanırken, bu yeni araştırma kapsamında 5 metre derinliğe kadar inildi. Astrobiology dergisinde yayımlanan sonuçlar, yüzeyin yaklaşık 2 metre altında bakteri, arkeler ve genetik materyallerden oluşan bir "vaha" bulunduğunu kanıtladı.

Yüzyılda sadece birkaç kez yağış alan bu ekstrem bölgede mikroorganizmaların, tuz kristalleri üzerinde oluşan mikroskobik su filmleri sayesinde hayatta kaldıkları belirlendi. Araştırma ekibi, bu canlıların güneş ışığına ihtiyaç duymadan asetik ve formik asit gibi kimyasal kaynakları enerjiye dönüştürdüğünü saptadı.

"YER ALTI KATMANLARINA KAYDIRILMASI GEREKİYOR" YORUMU YAPILDI

Atacama Çölü, yüksek radyasyon ve tuzlu toprak yapısıyla Mars koşullarına en yakın yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu keşif, Mars yüzeyindeki aşırı düşük sıcaklıklar ve UV radyasyonu nedeniyle "imkansız" görülen yaşam arayışının, yer altı katmanlarına kaydırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Çalışmada, Mars görevleri için geliştirilen SOLID (Signs of Life Detector) adlı cihaz kullanıldı. Gebelik testlerine benzer bir yöntemle antikorları kullanarak protein ve DNA moleküllerini tespit eden bu cihaz, Atacama’daki derin örneklerde biyosinyalleri başarıyla tanımlayarak gelecekteki gezegen görevleri için uygunluğunu kanıtladı.