Dünyanın en mutlu insanı olmak kulağa hoş geliyor değil mi? Hatta imkansız bile geliyor ancak Fransız keşiş Matthieu Ricard, bilimsel çalışmalarla bu unvanı hak etti. Ricard, beyin taramaları ve meditasyon üzerine yapılan araştırmalara katılarak, mutluluğu ve şefkati bir bilimsel bakış açısıyla incelemeyi başardı. 79 yaşındaki Ricard, 26 yaşındayken Himalayalar’a çekilip Budist rahip oldu ve 12 yıllık bir araştırma projesi sayesinde “Dünyanın en mutlu adamı” olarak ün kazandı.

Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmada, nörobilimci Richard Davidson’un liderliğindeki ekip, Ricard’ın beynine 256 sensör bağladı ve şefkat üzerine meditasyon yaparken zihninin olağanüstü hafif olduğunu keşfetti. Ricard, bu bulgularla ilgili olarak, "Herkesin zihninde daha fazla iyilik potansiyeli bulunuyor ve bizler zihinsel eğitimle mutluluğumuzu artırabiliriz," diyor.

MUTLULUĞU GÜNDE 15 DAKİKA AYIRARAK EĞİTEBİLİRSİNİZ

Ricard, mutluluğun eğitilebilen bir beceri olduğuna inanırken, insanların günde sadece 15 dakika mutlu düşüncelerle başlayarak bunun gelişebileceğini savundu. Ricard, mutluluğun fiziksel bir antrenman gibi olduğunu belirtirken, “Eğer koşmak için antrenman yaparsam, bir maratonu koşabilirim. Zihinsel eğitimle de benzer bir fark yaratabiliriz" şeklinde konuştu.

MATTHİEU RİCARD KİMDİR?

Ricard’ın hayatı aslında daha önce çok farklı bir yolda ilerliyordu. Entelektüel bir ailede büyüyen Ricard, moleküler genetik alanında doktora yaptıktan sonra yönünü değiştirdi. Hindistan’a giderek, Budizm ile tanıştı ve bu yolda ilerlemeye karar verdi. 1991’de ölen hocası Dilgo Khyentse Rinpoche'nin vizyonunu takip etti ve bununla birlikte veganlık ve fotoğrafçılık gibi yeni ilgi alanları da edindi.

Ricard’ın mutluluk konusundaki görüşlerini geniş bir kitleye ulaştırmak için babasıyla yaptığı derin felsefi diyalogları kitaplaştırarak büyük ses getirdi. "Rahip ve Filozof" adlı kitabı Avrupa'da çok satanlar listesine girerken, 2003’te yayımlanan ve 2006'da İngilizceye çevrilen "Mutluluk: Yaşamın En Önemli Becerisini Geliştirme Rehberi" adlı kitabı da büyük ilgi gördü.