Finlandiya; dondurucu soğuklarına ve karanlık kışlarına rağmen Dünya Mutluluk Raporu’nda 7 yıl üst üste birinci sırada yer aldı. Elbette ücretsiz eğitim, güçlü sağlık sistemi ve bol izin imkanları gibi yapısal faktörler bu başarıda büyük rol oynuyor, ancak Fin halkını zirveye taşıyan asıl şey, günlük yaşam alışkanlıkları ve felsefeleridir.

Fin ruh sağlığı uzmanlarına göre, hayatınıza uyarlayabileceğiniz 6 Fin mutluluk sırrı:

Rol yapmayı bırakmak

Birçok kültürün aksine Finlandiya'da "zorunlu pozitiflik" yoktur. "Nasılsın?" sorusuna "İyi değilim" veya "Kendimi kötü hissediyorum" yanıtını vermek son derece normal karşılanır.

Araştırmalar, olumsuz duyguları bastırmanın insanı kapana kısılmış hissettirdiğini, sosyal bağları zayıflattığını ve hatta erken ölüm riskini artırdığını gösteriyor.

Katı İş-yaşam dengesi

Finliler çok çalışır ancak mesai saatleri makuldür ve eve dönüş yolları kısadır.

Kısa ulaşım süreleri ve net çalışma saatleri, insanlara gün içinde kendilerine bakmak, dinlenmek ve iş dışı hobiler edinmek için ciddi bir boş zaman yaratır.

Doğaya ücretsiz erişim

Finlandiya’da "Herkesin Hakkı" (Everyman’s Right) denilen kurallar sayesinde ormanlar, göller ve kıyılar herkese ücretsizdir. Büyük şehirlerde bile doğaya ulaşmak birkaç dakikadır.

Bilimsel çalışmalar, doğada zaman geçirmenin stresi doğrudan azalttığını kanıtlıyor. Daha az stres ise mutluluğa giden en kısa yoldur.

Yaşam boyu öğrenme kültürü

Ülkede yeni bir şeyler öğrenmek (yeni bir yemek tarifi denemek, seramik kursuna gitmek veya yelkencilik öğrenmek) büyük ölçüde teşvik edilir. Halkın ucuz fiyatlarla sosyalleşip hobi edindiği sayısız dernek vardır.

Rutinin dışına çıkıp yeni beceriler edinmek, zamanın daha dolu ve bereketli geçtiği hissini yaratır.

Yüksek toplumsal güven ve güçlü bağlar

Küçük bir ülke olan Finlandiya'da insanlar arası güven seviyesi çok yüksektir. Uzmanlar buna "zayıf bağların gücü" diyor.

Araştırmalar, yalnızlığın yaşam memnuniyetini baltalayan en güçlü faktör olduğunu gösteriyor. Güvenli bir çevrede, sevdikleriyle bağ kuran insanlar çok daha mutlu hissediyor.

Yoğun coşku yerine "sakin bir memnuniyet"

Fin kültüründe mutluluk, sürekli çılgınca eğlenmek veya çok yoğun coşkular yaşamak anlamına gelmez. Onların mutluluk anlayışı, hayatından ve sahip olduklarından sakin bir memnuniyet duyma halidir.

Sürekli zirve duyguların peşinde koşmak yerine; iyi bir fincan kahve veya sorunsuz çalışan bir araba gibi küçük şeylerin tadını çıkarmak, mutlu olmayı kolaylaştırır.

Psikoloji profesörü Mirka Hintsanen, Batı dünyasındaki "Her şey doğru yaparsan mutlu olursun, bu tamamen senin sorumluluğundur" yanılgısına karşı uyarıyor.