Şanlıurfa’daki Karahantepe, uluslararası saygınlığı bulunan Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi arasında gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taş Tepeler Projesi çerçevesinde yürütülen bilimsel çalışmaların insanlık tarihine dair mevcut kabulleri yeniden değerlendirmeye açtığını belirtti. Ersoy, elde edilen bulguların Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerdeki merkezi rolünü daha görünür kıldığını ifade etti.

Taş Tepeler Projesi’nin önemli duraklarından biri olan Karahantepe’de ortaya çıkarılan buluntular, Neolitik döneme ışık tutan nitelikleriyle uluslararası bilim çevrelerinin dikkatini çekiyor. Alanın Göbeklitepe ile birlikte erken yerleşik yaşama ve inanç sistemlerine ilişkin önemli veriler sunduğunu vurgulanıyor.

Karahantepe’nin bu listeye girmesi, Türkiye’nin arkeoloji alanındaki bilimsel çalışmalarının uluslararası düzeydeki görünürlüğünü artırırken, Anadolu’daki tarih öncesi kültürlerin dünyada daha geniş yer bulmasına katkı sağladı.