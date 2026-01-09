Dünyanın dört bir yanında yükselen bu yapılar, sadece birer konut değil, aynı zamanda mühendislik ve lüksün sınırlarını zorlayan birer sanat eseri niteliğinde. Yatırımcılardan kraliyet ailelerine kadar dünyanın en zengin isimlerine ait olan bu mülkler, dudak uçuklatan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI 10 EVİ

1) BUCKINGHAM PALACE: Listenin zirvesinde 4.9 milyar dolar değeriyle İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi ikametgâhı olan Buckingham Sarayı yer almaktadır. Sarayda 775 oda, 92 ofis ve Londra'nın en büyük özel bahçesi bulunmaktadır.

2) ANTILIA: Hindistan, Mumbai'de Mukesh Ambani'ye ait olan 2 milyar dolarlık bu 27 katlı gökdelende 3 helikopter pisti ve yapay kar yağan özel bir "kar odası" yer almaktadır.

3) VILLA LEOPOLDA: Fransız Rivierası'nın en ikonik yapılarından biri olan bu villanın değeri 750 milyon dolardır. 19 yatak odası bulunan villanın bahçeleri için 50 bahçıvan tam zamanlı çalışmaktadır.

4) THE ONE: Bel Air, ABD'de yer alan 10 bin metrekarelik bu modern yapı 500 milyon dolar değerindedir. Evde 5 yüzme havuzu, özel bir gece kulübü ve bowling salonu bulunmaktadır.

5) VILLA LES CEDRES: Fransa'da 200 yıl önce inşa edilen 450 milyon dolarlık bu tarihi villa, bir zamanlar Belçika Kralı II. Leopold tarafından kullanılmıştır. 15.000'den fazla bitki türünün bulunduğu devasa bir botanik bahçesine sahiptir.

6) WITANHURST: Londra'nın Buckingham Sarayı'ndan sonraki en büyük ikinci konutu olan bu malikanenin değeri 450 milyon dolardır. Yerin altına inşa edilmiş devasa bir yaşam köyüne ve toplam 65 odaya sahiptir.

7) LES PALAIS BULLES: Fransa'da bulunan 420 milyon dolar değerindeki bu "baloncuk" ev, bir dönem Pierre Cardin'e aitti. Fütüristik yapısıyla dikkat çeken yapıda hiç düz çizgi bulunmamaktadır.

8) THE ODEON TOWER PENTHOUSE: Monako'da bulunan ve 330 milyon dolar değerindeki bu daire, dünyanın en pahalı dairesi unvanına sahiptir. 360 derecelik Akdeniz manzarasına sahip olan yapıda, üst kattan aşağıdaki sonsuzluk havuzuna doğrudan inen dev bir su kaydırağı bulunmaktadır.

9) 15 KENSINGTON PALACE GARDEN: Londra'da "Milyarderler Sokağı" olarak bilinen bölgedeki bu ev 254 milyon dolar değerindedir. Kraliyet ailesine komşu olan malikanede yer altına yapılmış devasa bir spor kompleksi ve otomobil müzesi yer almaktadır.

10) FOUR FAIRFIELD POND: Hamptons, ABD'de yer alan ve 248 milyon dolar değerindeki bu malikane Amerikalı yatırımcı Ira Rennert'a aittir. 63 dönümlük arazide 29 yatak odası, 39 banyo ve 100 araçlık garaj bulunmaktadır.