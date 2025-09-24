Roasters’ın hazırladığı bu rekor kahve, 2 bin 500 BAE dirhemi yani yaklaşık 28 bin liraya satıldı. V60 demleme yöntemiyle hazırlanan kahve, Japon el işçiliği ile üretilmiş özel Edo Kiriko kristal cam bardakta sunuldu. Kullanılan Panama Esmeralda Geisha çekirdekleri ise çiçeksi, meyvemsi ve narenciye notalarıyla biliniyor.

Rekoru tescilleyen Guinness Dünya Rekorları yetkilisi törende, “Bugün dünyanın en pahalı kahvesi rekoru kırıldı. Bu başarı, Roaster's Specialty Coffee House'a aittir. Tebrikler, resmen harikasınız” dedi.

Kahveye eşlik eden Geisha temalı tatlılar ise, deneyimi adeta bir lüks ritüeline dönüştürdü. Bu etkinlik, Dubai’nin küresel ölçekte özel kahve sektöründeki iddiasını da pekiştirmiş oldu.

Bu dikkat çekici olay, aslında geçen ay atılan bir adımın devamı niteliğinde. Bir haftalık bir Dubai girişimi, Panama’da düzenlenen “Best of Panama 2025” açık artırmasında Hacienda La Esmeralda’dan 20 kilogram yıkanmış Geisha kahvesini 604 bin dolara satın almıştı. Kilo başına 30 bin 204 dolara (yaklaşık 1 milyon 250 bin lira) denk gelen bu alım, kahve dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Bu alışverişin ardından Dubai, küresel kahve piyasasında yeni bir merkez olarak gösterilmeye başlandı. Uzmanlar, yatırımcılar ve sektör liderleri arasında tartışmalar alevlendi ve Dubai, “lüks kahve” hareketinde öncü şehirlerden biri olarak öne çıktığı dile getirildi.