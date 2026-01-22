Üretici firma, meyvenin genetiğine hiçbir şekilde müdahale edilmediğini, yalnızca özel minerallerle zenginleştirilmiş toprak ve geleneksel yetiştirme yöntemleri kullanıldığını açıkladı. Sınırlı sayıda üretilen ürün, yalnızca seçili alıcılara sunuluyor.

ANTİK YÖNTEMLERLE YETİŞTİRİLDİ

Açıklamaya göre meyve, modern tarım teknolojilerinden tamamen arındırılmış bir üretim sürecinden geçti. Kimyasal gübre, hormon veya genetik düzenleme kullanılmadı.

Toprağın mineral dengesi yıllar süren analizlerle hazırlandı ve her meyve tek tek elle yetiştirildi. Bu sürecin verimi ciddi şekilde düşürdüğü, maliyeti ise katladığı belirtildi.

TADI BENZERİ OLMAYAN BİR AROMA SUNUYOR

Ürünü deneyen sınırlı sayıdaki tadımcı, meyvenin bilinen hiçbir tatla birebir örtüşmediğini aktardı. Aromanın katmanlı ve uzun süre kalıcı olduğu ifade edildi.

Bu özelliklerin, meyvenin lüks restoranlar ve özel koleksiyoncular tarafından yoğun ilgi görmesine yol açtığı kaydedildi.

LÜKS TÜKETİMDE YENİ SEVİYE

Yetkililer, meyvenin günlük tüketim için değil, prestij ve koleksiyon değeriyle alındığını vurguladı. Ürünün ilk partisinin tamamının kısa sürede satıldığı bildirildi.