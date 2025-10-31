Türkiye'de sıradan bir ot, Avrupa'nın lüks mutfaklarında adeta bir hazineye dönüşüyor. "Yabani kuşkonmaz" olarak bilinen yabani şerbetçiotunun genç sürgünleri, kilosu 1.000 Euro'ya varan fiyatlarla alıcı buluyor.

Almanya, Fransa ve Hollanda'da gurmeler, bu bitkinin filizlerini nadir bulunan bir lezzet olarak kabul ediyor ve bunun için astronomik bedeller ödemekten çekinmiyor. Yabani şerbetçiotunun uluslararası pazarda bu denli değerli olmasının sebebi ise beyaz filizleri.

Mart ayından mayıs ayına kadar hasat edilen bu sürgünler, tamamen yerin altında büyüdükleri için bulunmaları oldukça zordur. Yoğun ve özgün aromalarıyla bilinen beyaz filizler, bu nadirlikleri nedeniyle çok yükek fiyatlara satılıyor.

Fındıksı bir aromaya sahip

Bitkinin toprak üstünde büyüyen yeşil filizlerini bulmak ise çok daha kolaydır. Genellikle ilkbahar başında, hatta kış sonunda ortaya çıkan bu sürgünler, beyaz olanlar kadar yoğun bir lezzete sahip olmasa da mutfaklarda sıkça kullanılır. Ancak unutulmaması gereken en önemli kural, sadece genç ve taze sürgünlerin yenilebilir olduğudur; sertleştiklerinde lezzetlerini tamamen kaybediyor. Genç şerbetçiotu filizlerinin tadı, adından da anlaşılacağı gibi, en çok kuşkonmaza benzetilir. Narin, fındıksı bir aromaya sahip olan bu filizlerde hafif kara lahana ve maş fasulyesi notaları da hissediliyor.

Toplandıktan hemen sonra tüketildiğinde en lezzetli halini alan filizlerin hazırlanışı ise oldukça basittir. Kaynar suda kısa bir süre haşlanarak çiğ olarak salatalarda tüketilebilir, tereyağında hafifçe sotelenebilir veya çorbalara eklenebilir.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarına birebir

Sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltan, antiviral ve antifungal özellikler gösteren flavonoidler açısından zengin olan bu bitki, aynı zamanda sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisine de yardımcı oluyor.