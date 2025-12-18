Time Out'un dünya genelinde 100'den fazla şehirde yaşayan 18 bini aşkın kişiyle yaptığı yeni araştırma, sosyal yaşamın en pahalı ve en ucuz olduğu şehirleri ortaya koydu. Araştırmada; kira, konut ve market masrafları değil, dışarıda vakit geçirmenin maliyeti mercek altına alındı. Katılımcılara restoranlar, kafeler, barlar, gece hayatı ve kültürel etkinliklerin ne kadar "erişilebilir" olduğu soruldu.

İSTANBUL'UN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmaya göre Güney Kore'nin başkenti Seul, sosyal yaşamın en pahalı olduğu şehir olarak listenin zirvesinde yer aldı. İstanbul ise ikinci sıraya yerleşerek Norveç'ten Oslo ve İsveç'ten Stockholm gibi şehirleri geride bıraktı.

İstanbulluların büyük bölümü, özellikle dışarıda yemek yemenin ve gece hayatının bütçeyi ciddi şekilde zorladığını belirtti. Uzmanlara göre artan fiyatlar, şehirde sosyal hayatı giderek daha "lüks" hale getiriyor.

EN UCUZ ŞEHİRLER GÜNEY AMERİKA'DAN

Listenin diğer ucunda ise Güney Amerika şehirleri yer aldı. Kolombiya'dan Medellin ve Bogota, sosyal yaşamın en uygun olduğu şehirler olarak ilk iki sıraya yerleşti. Bu şehirlerde yaşayanların yüzde 94'ü dışarıda kahve içmenin ucuz olduğunu söyledi.

İlk beşte ayrıca Pekin, New Orleans ve Napoli yer aldı. Uzmanlar, bu şehirlerde sosyal hayatın hala geniş kesimler için erişilebilir olduğunu vurguluyor.

DÜNYANIN EN PAHALI 15 ŞEHRİ

1- Seul – Güney Kore

2- İstanbul – Türkiye

3- Oslo – Norveç

4- Stockholm – İsveç

5- Kyoto – Japonya

6- Atina – Yunanistan

7- Sydney – Avustralya

8- Auckland – Yeni Zelanda

9- Münih – Almanya

10- Brisbane – Avustralya

11- Los Angeles – ABD

12- Singapur

13- Londra – İngiltere

14- Vancouver – Kanada

15- Miami – ABD

DÜNYANIN EN UYGUN 15 ŞEHRİ

1- Medellín – Kolombiya

2- Bogotá – Kolombiya

3- Pekin (Beijing) – Çin

4- New Orleans – ABD

5- Napoli – İtalya

6- Hanoi – Vietnam

7- Chiang Mai – Tayland

8- Şanghay (Shanghai) – Çin

9- Lima – Peru

10- Jakarta – Endonezya

11- Johannesburg – Güney Afrika

12- Bangkok – Tayland

13- Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri

14- Santiago – Şili

15- Cape Town – Güney Afrika.